Nata a Piombino il 26 febbraio 1995. Sono cresciuta seguendo i reality show tra cui Grande Fratello, La Talpa e l'Isola dei Famosi e Uomini e Donne. Ho iniziato a scrivere articoli on line, attività che svolgo da più di 10 anni. Ho iniziato a scrivere per GogoMagazine e BlastingNews dei quali sono una stimata collaboratrice. Dal 2023 ho iniziato a collaborare anche con IlSipontino per la sezione tv e gossip.