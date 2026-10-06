Giulia Bertaccini
Caporedattore
Nata a Piombino il 26 febbraio 1995. Sono cresciuta seguendo i reality show tra cui Grande Fratello, La Talpa e l'Isola dei Famosi e Uomini e Donne. Ho iniziato a scrivere articoli on line, attività che svolgo da più di 10 anni. Ho iniziato a scrivere per GogoMagazine e BlastingNews dei quali sono una stimata collaboratrice. Dal 2023 ho iniziato a collaborare anche con IlSipontino per la sezione tv e gossip.
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Al Bano Carrisi: "Se Papa Leone va a Gaza, pronto ad accompagnarlo"
17 novembre 2026 00:01
Helena Prestes "copia" Javier Martinez: presa una decisione
16 novembre 2026 23:36
La vita in diretta, Alberto Matano difende Barbara D'Urso: le parole
16 novembre 2026 23:06
Tutto per la mia famiglia, nuova puntata maxi: ecco quando
16 novembre 2026 22:43
Far Away ritorna nel 2027 su Canale 5? Doccia gelata per i fans
16 novembre 2026 13:57
Barbara D'Urso lascia Ballando con le stelle? La frase che non è passata inosservata
15 novembre 2026 23:54
Dramma per Andreas Muller del Gf vip: il suo negozio rapinato durante l'ultima diretta
14 novembre 2026 23:32
Helena Prestes e quel dettaglio che non è passato inosservato ai fans: ecco quale
14 novembre 2026 23:12
Helena Prestes, arrivano parole di elogio: "Nessuno come lei al Gf Vip"
14 novembre 2026 22:54
Alex Belli contro gli autori del Gf Vip: cos'è successo dopo la diretta
14 novembre 2026 12:19
Grande fratello vip, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli hanno litigato in studio? Parla l'opinionista
14 novembre 2026 12:06
Javier Martinez sorprende Helena Prestes: cosa ha fatto l'ex gieffino
12 novembre 2026 23:35
Pierpaolo Pretelli, nuova vita dopo Giulia Salemi: arriva una segnalazione
12 novembre 2026 23:12
Grande fratello vip, Alex Belli sfiora la rissa con Roncaccia: "Stai zitto"
12 novembre 2026 22:59
Grave lutto al TG5: morto il giornalista Toni Capuozzo, aveva 77 anni
12 novembre 2026 17:25
Affari tuoi stasera 12 novembre non va in onda: doccia gelata per i fans di De Martino
12 novembre 2026 08:41
Al Bano Carrisi sposa Loredana Lecciso: arriva il commento di lei a La vita in diretta
11 novembre 2026 23:50
L'Isola dei famosi con Selvaggia Lucarelli è un flop annunciato? Il retroscena bomba
11 novembre 2026 23:28
Helena Prestes e quella divertente disavventura: cos'è accaduto
11 novembre 2026 23:11
Uomini e donne anticipazioni: due clamorosi ritorni al trono over, ecco quali
10 novembre 2026 23:27
Gemma Galgani ritrova Giorgio Manetti: cos'è accaduto nello studio di This is me
10 novembre 2026 23:10
Al Bano Carrisi ci ripensa ancora: sposerà Loredana Lecciso, l'annuncio
10 novembre 2026 22:51
Grande fratello vip si ferma su Canale 5: ecco quando e perché
10 novembre 2026 22:38
Giulia Salemi sempre più lontana da Pierpaolo Pretelli: ecco con chi si consola
09 novembre 2026 23:30
Uomini e Donne anticipazioni: Liat getta un secchio d'acqua verso Gemma, rissa in studio
09 novembre 2026 22:02
Un ex gieffino avverte Helena Prestes: "Buttalo", l'accaduto
08 novembre 2026 23:12
Pierpaolo Pretelli ha già dimenticato Giulia Salemi? Il gossip impazza
08 novembre 2026 22:59
Tutto per la mia famiglia salta su Canale 5: ecco quando e perché
08 novembre 2026 22:41
Helena Prestes emozionata: "Significa tanto", il tenero messaggio
07 novembre 2026 23:42
Giulia Salemi, epica gaffe a The traitors 2: cosa ha fatto l'influencer
07 novembre 2026 23:26
Helena Prestes vittima di uno scherzo: c'entra Javier Martinez
07 novembre 2026 23:09
Racconto di una notte raddoppia su Canale 5: la bella novità per i fans
07 novembre 2026 22:53
Amici 26 si ferma di domenica: la decisione di Mediaset
06 novembre 2026 23:53
La ruota della fortuna chiude troppo tardi: la risposta di Gerry Scotti
06 novembre 2026 23:36
Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un nuovo traguardo: ecco quale
06 novembre 2026 23:15
Giulia Salemi preoccupa i fans: cos'è successo nelle ultime ore
06 novembre 2026 23:01
Al Bano ricorda la figlia Ylenia: "Persa per la droga..."
05 novembre 2026 23:52
Helena Prestes non si ferma più: nuovo traguardo per l'ex gieffina
05 novembre 2026 23:32
Gf vip, il web chiede la squalifica di Valeria Marini: cos'è successo
05 novembre 2026 23:12
Doc-Nelle tue mani si ferma su Rai 1: ecco quando e perché
05 novembre 2026 22:53
Affari tuoi, doccia gelata per Stefano De Martino: il motivo
04 novembre 2026 23:38
Il Paradiso delle signore cancellato su Rai 1: svelato il motivo
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Mattia Fumagalli travolto dalle critiche: c'entra un commento su Javier Martinez
04 novembre 2026 23:06
Helena Prestes, dolci complimenti per l'ex gieffina: "Pazza di te"
04 novembre 2026 22:46
La Promessa, arriva una super novità dalla Spagna: l'annuncio
04 novembre 2026 18:07
Helena Prestes sorprende: "Non ho avuto il coraggio", la rivelazione
04 novembre 2026 15:54
Gf vip, Delia Duran ricorda il flirt Alex Belli-Soleil Sorge: "Non era organizzato"
02 novembre 2026 23:29
Pierpaolo Pretelli distante da Giulia Salemi: ecco con chi è stato beccato
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Grande fratello vip, quando finisce su Canale 5? "Chiusura anticipata"
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Moreno elogia Giulia Salemi sul palco: la reazione di Pierpaolo Pretelli
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La ruota della fortuna cancellata su Canale 5: ecco quando e perché
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Gf vip, lo scherzo di Marina La Rosa ad Alez Belli fa discutere: la reazione di lui
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Helena Prestes sotto accusa: "Compri i likes su Instagram", la replica di lei
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Racconto di una notte quando chiude? Svelata la data della puntata finale
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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, arriva una segnalazione: "Movimenti positivi"
01 novembre 2026 00:42
Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Tommaso Zorzi: svelato il motivo speciale
01 novembre 2026 00:23
Pierpaolo Pretelli, struggente dedica per Giulia Salemi? Il sospetto dei fans
01 novembre 2026 00:22
Javier Martinez protagonista di Blindgate: svelato di cosa si tratta
30 ottobre 2026 23:43
Giulia Salemi prima di The Traitors 2: "Pugnalata alle spalle", la rivelazione
30 ottobre 2026 23:16
Un hater attacca Javier Martinez: "Torna in Argentina", la replica stizzita di lui
30 ottobre 2026 22:59
Helena Prestes, nuovi elogi per l'ex gieffina: ecco da chi
30 ottobre 2026 22:43
Tale e quale show, Elettra Lamborghini elogia Jasmine: "Mi denuncia Al Bano?"
29 ottobre 2026 23:19
Giulia Salemi: "Tradita da Pierpaolo Pretelli?", parla l'influencer
29 ottobre 2026 22:55
Gf vip, perché Alex Belli non è stato squalificato? Parla la produzione
29 ottobre 2026 22:40
Amadeus alla conduzione di un game show su Canale 5? La soffiata di Fiorello
29 ottobre 2026 22:27
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi contro Mariotto: "Ha esagerato, è andato oltre"
29 ottobre 2026 00:00
Helena Prestes gelosa di Javier Martinez? Piccata risposta ad una fan
28 ottobre 2026 23:23
Helena Prestes, nuovo traguardo per l'ex gieffina: parla lei
27 ottobre 2026 23:19
Javier Martinez, ritorno alle origini per l'ex gieffino: cosa ha fatto
27 ottobre 2026 22:58
Rottura Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli: l'ultimo gesto di lui gela i fans
27 ottobre 2026 22:42
Far Away, retroscena sul ritorno su Canale 5: "La pausa ha confermato..."
26 ottobre 2026 23:53
Helena Prestes: "gelosa di Javier Martinez?", arriva un'epica risposta
26 ottobre 2026 23:33
Una coppia del Grande fratello aspetta un bambino? L'indiscrezione
26 ottobre 2026 23:06
Rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: spunta un nuovo retroscena
26 ottobre 2026 22:49
Far Away ritorno anticipato su Canale 5? Tutto quello che sappiamo
25 ottobre 2026 23:16
Javier Martinez, nuova avventura dopo l'addio alla pallavolo: l'annuncio
25 ottobre 2026 22:56
La Promessa si allunga su Rete 4: arriva una bella notizia per i fans
25 ottobre 2026 22:40
Pierpaolo Pretelli lontano da Giulia Salemi: ecco con chi è stato visto
25 ottobre 2026 22:30
Gf vip, lite Roncaccia-Alex Belli: Soleil Sorge tirata in mezzo, parla lei
25 ottobre 2026 00:04
La ruota della fortuna si ferma su Canale 5: ecco quando e perché
24 ottobre 2026 23:38
Far away confermata su Canale 5: tutto sulla seconda stagione
24 ottobre 2026 23:24
Giulia Salemi torna in televisione: nuovo impegno per l'influencer
24 ottobre 2026 22:45
Far away torna con la seconda stagione su Canale 5: c'è data
23 ottobre 2026 23:50
Ornella Muti, cachet da capogiro per Ballando con le stelle: "Mai nessuno come lei"
23 ottobre 2026 23:34
Helena Prestes presto via dall'Italia? Spunta un'indiscrezione
23 ottobre 2026 23:19
Helena Prestes inedita: "E' un posto...", la rivelazione
23 ottobre 2026 23:01
Affari tuoi cambia orario: la scelta della Rai che fa felici i fans
22 ottobre 2026 23:59
Pierpaolo Pretelli torna in televisione: nuovo impegno per l'ex gieffino
22 ottobre 2026 23:45
Helena Prestes, nuovo traguardo per l'ex gieffina: ecco quale
22 ottobre 2026 23:28
Far away torna su Canale 5: ora c'è l'annuncio ufficiale
22 ottobre 2026 23:10
Giulia Salemi 'vicina' a Pierpaolo Pretelli: i fans tornano a sperare
22 ottobre 2026 00:08
Pierpaolo Pretelli è tornato in Italia: reunion con una persona speciale
21 ottobre 2026 23:47
Tale e quale show cambia programmazione: la decisione di Rai 1
21 ottobre 2026 23:32
Al Bano, riavvicinamento con la figlia Romina Jr? L'indiscrezione
21 ottobre 2026 23:11
Uomini e donne anticipazioni: Gemma Galgani lascia tutti a bocca aperta, c'entra Fabio
21 ottobre 2026 00:08
Helena Prestes insieme a Michelle Hunziker per un evento speciale: ecco quale
20 ottobre 2026 23:54
Al Bano Carrisi sostiene le proteste al Sud: "Qui la vita è durissima"
20 ottobre 2026 23:20
Javier Martinez e Helena Prestes distanti: arriva un tenero gesto
20 ottobre 2026 22:57
La ruota della fortuna, Nicla Ozenda lascia i Fortuna six: "Devo operarmi"
20 ottobre 2026 00:09
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