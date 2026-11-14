Helena Prestes, arrivano parole di elogio: “Nessuno come lei al Gf Vip”

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Il Gf Vip è tra i programmi più seguiti dal pubblico italiano. Nel corso degli anni, il reality show ha visto la partecipazione di diversi personaggi dello spettacolo italiano e tra questi c’è stata Helena Prestes. La modella brasiliana ha preso parte all’edizione andata in onda nel 2024. In quell’occasione, la donna fece parlare per il lancio del bollitore, per il suo legame speciale con Zeudi Di Palma e per la sua storia d’amore con Javier Martinez che ancora oggi resiste. Un percorso che ancora oggi viene ricordato dagli utenti in rete. In queste ore, una fan pubblicato un lungo messaggio su X con parole d’amore verso Helena Prestes. L’utente ha ricordato il percorso fatto dall’ex gieffina nel reality show, sostenendo che non si possa paragonare a nessuno.

Helena Prestes, arrivano parole di elogio per lei

Un utente ha scritto parole di elogio verso la compagna di Javier Martinez. Nel messaggio si leggono queste parole: “Helena Prestes non si può paragonare con nessuna altra concorrente del GF. Non è perfetta, perché la perfezione non esiste, ma lei ha costruito la sua vita e la sua carriera con le sue forze, con tanti anni di lavoro, da sola, lasciando la sua cameretta a solo 16 anni. Anzi ha aiutato sempre la sua famiglia d’origine. Mentre altri hanno tutto servito sul piatto d’argento dalle loro famiglie… Helena è entrata al GF conosciuta come modella, direttrice di casting, grazie solo a lei stessa!!”. Le parole della fans hanno particolarmente toccato la modella brasiliana, che ha commentato il post con un emoj emozionata.