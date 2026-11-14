Grande fratello vip, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli hanno litigato in studio? Parla l’opinionista

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Ieri 13 novembre è andata in onda sui teleschermi di Canale 5 una nuova puntata del Grande fratello vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi è stato seguito da oltre un milione e mezzo di telespettatori che non hanno potuto fare niente contro la finale di The voice senior, trasmessa su Rai 1 che ha realizzato oltre 3 milioni di utenti. Nel corso della diretta, grande protagonista è stata Selvaggia Lucarelli, la quale ha dato vita ad alcuni siparietti con Ilary Blasi. Ad un certo punto, l’opinionista ha preso le difese del gruppo di giovani, suscitando la reazione della conduttore che l’ha accusata di essere di parte. Parole che non sono piaciute a Selvaggia Lucarelli, la quale ha evitato di salutare la donna durante i momenti finali della diretta del Grande fratello vip.

Selvaggia Lucarelli smentisce la lite con Ilary Blasi al Grande fratello vip

L’atteggiamento di Selvaggia Lucarelli non è passato inosservato agli occhi della rete, i quali hanno ipotizzato di una presunta lite in studio tra lei e Ilary Blasi. In queste ore, l’opinionista ha rotto il silenzio pubblicando un lungo post su X per dare la sua versione. La donna ha scritto: “Quando ho preso la parola mi è stato detto che sono troppo di parte (che faccio cazziatoni a Marina, Andreas, Alex), che qualsiasi cosa facciano i giovani a me sta bene etc..) e non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali. Oltretutto il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato come tifo, popolarità e strumenti individuali. Non ne traggo alcun vantaggio. La scorsa puntata era successa più o meno la stessa cosa. Quindi mi sono stranita, senza tanti giri di parole, ma la conduttrice fa quel che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro.” L’opinionista ha concluso, smentendo che ci sia stata una discussione con la presentatrice del Grande fratello vip.

Selvaggia Lucarelli (Screen Mediaset Infinity)



