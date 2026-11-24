Gf Vip, Veronica Peparini gela Andreas Muller: l'accaduto in diretta

Veronica Peparini ha fatto una chiamata ad Andreas Muller nel corso della diretta del Gf Vip.

Ieri 23 novembre è andata in onda la semifinale del Gf vip, condotta ancora una volta da Ilary Blasi sui teleschermi di Canale 5. La puntata è stata vista da quasi 2 milioni di telespettatori, che però non ha potuto fare niente contro Rai 1 che ha vinto la serata con oltre 3 milioni di spettatori col film 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk. Nel corso dell'ultima diretta, grande protagonista è stato Andreas Muller. La conduttrice ha mandato in onda un filmato che ha mostrato l'ex ballerino in crisi in seguito alle dichiarazioni fatte da Veronica Peparini a Verissimo. In quel frangente, la coreografa si era lamentata del rapporto nato tra suo marito e Marina La Rosa, ammettendo di essere gelosa di lui.

Veronica Peparini chiama Andreas Muller nell'ultima diretta del Gf Vip

Ilary Blasi ha dato modo ad Andreas Muller di poter parlare con la moglie nel corso dell'ultima diretta. Quest'ultima ha chiamato l'ex ballerino, al quale ha fatto delle importanti dichiarazioni. La donna si è detta dispiaciuta che le sue parole rilasciate a Verissimo siano state ingigantite. La coreografa ha quindi incoraggiato suo marito ad arrivare in finale per poi dichiarare: “Io voglio solo che tu stia bene. Non ce l'ho con nessuno, non ce l'ho con Marina. Non è il mio programma, lo stai facendo tu, non io. Non la volevo questa luce addosso”. Veronica Peparini ha concluso ammettendo "in alcuni momenti non ti ho riconosciuto". Una vera e propria doccia gelata per il ragazzo in corsa per la finale del Gf Vip.