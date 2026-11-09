Giulia Salemi sempre più lontana da Pierpaolo Pretelli: ecco con chi si consola

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Giulia Salemi è tra le content creator più chiacchierate in questo momento. L’influencer italopersiana sta facendo molto parlare sia per la sua vita privata che professionale. La donna non ha ancora commentato la presunta rottura con Pierpaolo Pretelli. Da ormai oltre un mese, l’ex gieffina ed il suo compagno sono al centro di indiscrezioni sempre più forti in merito alla loro relazione. Nelle scorse ore, Deianira Marzano ha pubblicato una storia su Instagram, svelando un nuovo retroscena sui due. La nota esperta di gossip avrebbe confermato la rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, rivelando che lui si starebbe già vedendo con un’altra.

Giulia Salemi balla con Alberto Matano nello studio de La vita in diretta

A distanza di alcune ore dall’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, ecco che Giulia Salemi è stata ospite della puntata de La vita in diretta trasmessa il 9 novembre. L’influencer italopersiana ha preso parte insieme a Pasquale La Rocca. La donna insieme al maestro di Ballando con le stelle sono tra i concorrenti della seconda edizione di The traitors, appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime video. In questa circostanza, la donna è stata ripresa mentre balla un lento con Alberto Matano nello studio. L’ex gieffina si è consolata tra le braccia del suo caro amico mentre continua a rimanere in silenzio sulla sua vita privata.

Giulia Salemi (Foto Ig @giuliasalemi)