Pierpaolo Pretelli ha già dimenticato Giulia Salemi: la segnalazione

La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è finita dopo essersi conosciuti sei anni fa nella casa del Grande fratello vip.

Pierpaolo Pretelli continua a tenere alta l'attenzione mediatica soprattutto per la sua vita privata. L'ex velino di Striscia la notizia sarebbe tornato single in seguito alla fine della relazione con Giulia Salemi, conosciuta sei anni fa nella casa del Grande fratello vip. In queste ore, il food influencer è finito al centro di una segnalazione da parte di Gabriele Parpiglia. Il noto esperto di gossip ha fatto sapere nei suoi canali social: "Pierpaolo è stato lasciato da Giulia, e i motivi della rottura li abbiamo già raccontati. Oggi il food creator ha una nuova frequentazione segreta. Per ora. Restate connessi".

Pierpaolo Pretelli avrebbe una nuova relazione dopo Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli avrebbe già ritrovato l'amore in seguito alla rottura con Giulia Salemi. Una nuova relazione che l'ex velino di Striscia la notizia avrebbe deciso di mantenere privata almeno per il momento. Nel frattempo, l'uomo farà ritorno in televisione con tutta probabilità nel 2027. Il food influencer sarà tra i concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei famosi, che sarà condotta da Selvaggia Lucarelli.