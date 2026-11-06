La ruota della fortuna chiude troppo tardi: la risposta di Gerry Scotti

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La ruota della fortuna è tra i programmi più seguiti dal pubblico italiano. Il game show condotto da Gerry Scotti è seguito ogni giorno da oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza di Rai 1 dove viene trasmesso Affari tuoi. Proprio il conduttore ha preso parte al Festival dello spettacolo per parlare del successo del suo programma. In questa circostanza, l’uomo ha fatto delle dichiarazioni molto interessanti in merito all’orario de La ruota della fortuna. Gerry Scotti ha dichiarato dal palco: “Io e Stefano De Martino sono dodici mesi che andiamo in giro in tutti i festival e in tutte le interviste a chiedere di farci finire alle 21.30”.

La ruota della fortuna, Gerry Scotti lancia una provocazione al pubblico

Gerry Scotti ha parlato del pubblico che spesso si è lamentato in rete per la chiusura troppo tardi de La ruota della fortuna. Il conduttore ha quindi lanciato una provocazione: “Avete il telecomando. Ci sono tantissimi canali. Io per esempio guardo Cine34. La tv italiana, a differenza di quella tedesca, inglese e americana, vi offre più di 250 canali gratuiti. Bisogna prenderne atto. La gente ha modo di scegliere ciò che vuole“. L’uomo ha consigliato agli utenti di cambiare canale qualora non fossero soddisfatti.

Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna (Screen Mediaset Infinity)