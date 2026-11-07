Giulia Salemi, epica gaffe a The traitors 2: cosa ha fatto l’influencer

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The traitors 2 è appena sbarcato su Amazon Prime Video. La seconda edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi vede tra le sue concorrenti Giulia Salemi. L’influencer italopersiana ha deciso di mettersi nuovamente in gioco in un reality show dopo l’esperienza fatta al Grande fratello sei anni fa. Proprio la donna ha già fatto parlare di sé per un’epica gaffe. A renderlo noto è stata la stessa Giulia Salemi che ha pubblicato un video nel suo profilo Instagram in cui dice verso Lorella Cuccarini: “Siamo abituati a grandi sorrisoni, Il ballo del qua qua.. e suo Il ballo del qua qua?”. Peccato che la celebre canzone non viene cantata dall’attuale insegnante di Amici 26 ma da Romina Power.

Giulia Salemi e la gaffe a The traitors 2

Giulia Salemi si è resa protagonista di una gaffe quando ha scambiato Il ballo del qua qua per una canzone cantata di Lorella Cuccarini, concorrente insieme a lei a The traitors 2. L’influencer ha pubblicato un post con su scritto: “Da “La notte vola” a “il ballo del qua qua” di Romina Power è un attimo. Come iniziare The Traitors con il piede giusto lol”. Intervistata da Superguida tv, la donna ha detto sulla partecipazione al reality show: “Per me la nuova sfida era non mettere in gioco la mia persona, ma far vedere un aspetto inedito di me: Giulia la giocatrice, la ragazza scaltra. Visto che in passato, purtroppo, ho sempre fatto trasparire le mie emozioni e i miei pensieri, che nel bene o nel male hanno comportato delle conseguenze, la vera sfida era riuscire a essere quanto più stratega possibile“