Uomini e donne anticipazioni: due clamorosi ritorni al trono over, ecco quali

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Uomini e donne è tra i programmi più seguiti dal pubblico italiano con oltre 2 milioni di telespettatori a puntata. Nelle scorse ore si è registrato un nuovo appuntamento negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Secondo le indiscrezioni riportate in rete si apprende che lo studio ha visto due clamorosi ritorni nel parterre del trono over. Lorenzo Pugnaloni ha svelato che il dating show ha visto il ritorno di Mario Cusitore, che in passato fece parlare per la sua conoscenza con Ida Platano. Dalle anticipazioni di Uomini e donne si apprende che l’uomo è stato accolto calorosamente da tutti. Il cavaliere napoletano avrebbe abbracciato Maria De Filippi prima di sedersi sulla sua seggiolina di plastica.

Anticipazioni Uomini e donne: Mario Cusitore e Mario Lenti di nuovo al trono over

Ma i colpi di scena per quanto concerne l’ultima registrazione del dating show non sono ancora terminati. Stando alle anticipazioni di Uomini e donne si apprende che oltre a Mario Cusitore ci sarebbe stato un altro ritorno choc nel programma. Il portale Isa & Chia ha riportato che Mario Lenti sarebbe tornato come cavaliere. Il ritorno dell’uomo sarebbe stato particolarmente apprezzato da Gemma Galgani, la quale non avrebbe esitato a fargli i complimenti. Un atteggiamento da parte della dama che avrebbe suscitato le critiche di Tina Cipollari.

Mario Cusitore (Screen Witty Tv)