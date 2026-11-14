Dramma per Andreas Muller del Gf vip: il suo negozio rapinato durante l’ultima diretta

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Andreas Muller è tra i protagonisti di questa edizione del Gf vip. L’ex vincitore di Amici si sta mettendo in mostra per il suo carattere rigido che spesso l’ha portato a scontrarsi con diversi concorrenti del gioco. In queste ore, l’uomo è finito al centro di uno spiacevole episodio. I canali social dell’ex ballerino hanno svelato che il negozio di carte Pokemon che gestisce insieme ad un amico è stato bersaglio di una rapina a mano armata. Secondo quanto scritto sui social, due malviventi con indosso un passamontagna sarebbero entrati nel negozio per rubare delle carte Pokemon. I due malintenzionati avrebbero minacciato il dipendente del negozio con una pistola per ottenere la refurtiva.

Il negozio di Andreas Muller del Gf vip bersaglio di una rapina

Il negozio di carte Pokemon gestito da Andreas Muller è stato bersaglio di una rapina lo scorso 13 novembre proprio quando andava in onda la puntata del Gf vip. Nella denuncia pubblicata sui social si legge queste parole da parte di un collaboratore del gieffino: “Un anno fa stavamo per partire da zero. Oggi ci ritroviamo a doverlo fare di nuovo. Le vetrine si possono ricostruire, la merce ricomprare, ma la paura di trovarsi davanti a due pistole puntate addosso non si cancella con la stessa facilità”. Uno spiacevole episodio per il ragazzo che arriva a pochi settimane dalla truffa che sua moglie Veronica Peparini ha subito.

Andreas Muller (Screen Raiplay)