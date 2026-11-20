Al Bano, rivelazione sulle nozze con Loredana Lecciso: "Lo devo ai figli"

Al Bano Carrisi ha rilasciato una nuova intervista dov'è tornato a parlare delle nozze con Loredana Lecciso.

Al Bano Carrisi continua a sorprendere l'opinione pubblica. Il Leone di Cellino San Marco ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Oggi, da poco uscito nelle edicole italiane. L'uomo è tornato a parlare delle nozze con Loredana Lecciso. L'artista pugliese ha confermato la sua intenzione di sposare la compagna, che da oltre 26 anni sta al suo fianco. Al Bano Carrisi ha dichiarato le seguenti parole: "Il matrimonio con Loredana? Ora lo so, ne sono certo, arriverà. Abbiamo sorpassato, io e lei, tante problematiche. Adesso lei è la donna che ho sempre voluto, la madre di due figli meravigliosi che mi sta accanto da 26 anni. Posso dire che sono serenamente felice”.

Al Bano Carrisi pronto a sposare Loredana Lecciso

Il Leone di Cellino San Marco ha confermato la sua intenzione di sposare Loredana Lecciso. Ad Oggi, l'uomo ha ammesso: "Ho capito perché sposarmi: per tutto l'insieme familiare è giusto che ci sia. Lo dobbiamo anche ai nostri figli”. Nelle settimane scorse, Al Bano Carrisi era stato ospite di Verissimo dove aveva fatto l'importante annuncio. In quel frangente, l'83enne aveva dichiarato: "questo matrimonio s’ha da fare, ma vedremo quando"



Loredana Lecciso lontana da Albano





