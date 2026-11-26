Helena Prestes e Dayane Mello, amicizia al capolinea? La segnalazione

L'amicizia tra Helena Prestes e Dayane Mello non essere più solida come un tempo.

Helena Prestes ha ottenuto popolarità due anni fa con la partecipazione al Grande fratello dov'è arrivata seconda. Durante quell'esperienza, la donna ricevette la sorpresa da parte di Dayane Mello. Proprio quest'ultima incoraggiò la sua amica a non abbattersi e mostrarsi forte durante il percorso. In quel frangente, le due avevano dimostrato di avere un grande rapporto d'amicizia che a distanza di due anni sembra essere svanito. Alcuni utenti hanno notato che le due connazionali non si mettono più likes sui social. A segnalare il tutto è stata Deianira Marzano che ha riportato il messaggio di un fan con su scritto: "Come mai è finita l'amicizia tra Helena Prestes e Dayane Mello? Lei non mette più like da settembre e Dayane ha iniziato a seguire Javier Martinez ma lui non ha ricambiato. Che succede?"

Helena Prestes e Dayane Mello, amicizia finita

La nota esperta di gossip ha dato la propria opinione in merito alla fine dell'amicizia tra le due brasiliane. La donna ha così commentato: "si vede che non avevano più tanto da condividere." A settembre fece notizia la decisione di Javier Martinez di non ricambiare il segui a Dayane Mello. I due hanno partecipato insieme alle registrazioni della seconda edizione di The Fifty avvenute nelle settimane scorse in un castello in Emilia Romagna. A distanza di tempo tale comportamento potrebbe spiegare il perché della fine dei rapporti tra Helena Prestes e la sua connazionale.