Helena Prestes sostiene Chiara Ferragni: "Ha avuto coraggio..."

Helena Prestes ha dato la propria opinione in merito al documentario appena rilasciato da Netflix su Chiara Ferragni.

Netflix ha appena rilasciato Chiara, il documentario in cui Chiara Ferragni racconta la sua storia. La nota influencer italiana parla della fine delle sue nozze con Fedez, del pandoro-gate e del flirt naufragato con Giovanni Tronchetti Provera. in pochi giorni, il film si è classificato al primo posto dei titoli più visti in Italia. In queste ore, un'ex concorrente del Grande fratello ha voluto dire la propria opinione sul documentario di Chiara Ferragni dopo averlo visionato. Si tratta di Helena Prestes, conosciuta in Italia per aver preso parte all'edizione del 2024 del reality show dov'è arrivata seconda. La modella brasiliana ha pubblicato una lunga storia su Instagram, dov'è apparsa appoggiare l'influencer. La donna ha scritto di essere rimasta molto colpita dal documentario: "Sento semplicemente che ho ancora tanto da imparare da questa storia. Per questo, più che commentare, oggi preferisco assorbire e riflettere, questo che per me è un prezioso racconto di una storia vera che offre tanti insegnamenti, secondo me da diversi punti di vista. Per questo ringrazio la condivisione prima di tutto."

Helena Prestes elogia Chiara Ferragni per il coraggio mostrato

Sempre nel post pubblicato in rete, Helena Prestes ha elogiato il coraggio mostrato da Chiara Ferragni nel condividere la sua storia ad una piattaforma così grande. La compagna di Javier Martinez scrive: "Una cosa, però, la posso dire con certezza: ci vuole un coraggio enorme per raccontarsi così apertamente, soprattutto dopo aver vissuto un accanimento pubblico così forte." Le parole dell'ex gieffina sembrano aver colpito l'ex moglie di Fedez, la quale ha condiviso il post nelle sue storie di Instagram con alcuni cuori rossi.



