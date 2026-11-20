Helena Prestes entusiasta: "E' pazzesco", la rivelazione

Helena Prestes ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram, apparendo particolarmente sorpresa da un particolare dettaglio.

Helena Prestes è una grande amante dei social. Ogni giorno, la modella brasiliana è solita condividere alcuni particolari della sua vita quotidiana col suo pubblico che tutt'oggi la segue con grande affetto nonostante siano passati due anni dalla sua esperienza al Grande fratello. In queste ore, la compagna di Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dov'è apparsa particolarmente stupita da un curioso dettaglio. Nel filmato si vede la 36enne di San Paolo entrare all'interno di un negozio di fiori di Lecco. In questa circostanza, Helena Prestes si mostra particolarmente entusiasta per un'idea regalo ideata dai proprietari del locale. La donna dichiara le seguenti parole: "quest'idea regalo è pazzesca.. al centro tavola.. è un sogno, non avevo mai visto una cosa così bella e geniale", mostrando un libro dove sono incastrate tra le pagine degli ornamenti floreali.

Helena Prestes entusiasta di un'idea regalo

La modella brasiliana è apparsa particolarmente entusiasta di un'idea regalo che il negozio di fiori ha creato per il Natale. Sempre la donna ha spiegato nel suo profilo Instagram di aver comprato un vaso molto chic per addobbare la sua nuova casa a Lecco. Da qualche mese, Helena Prestes ha comprato un attico di lusso nella cittadina in riva al lago di Como. Non è insolito vedere la donna pubblicare sui social dettagli della sua nuova abitazione di cui sembra essere molto orgogliosa.