Racconto di una notte slitta il finale su Canale 5: ecco quando va in onda

Racconto di una notte non chiuderà i battenti a fine novembre com'era stato anticipato.

Racconto di una notte è tra le serie tv più seguite dal pubblico italiano. In onda ogni domenica, la storia di Mahir e Canfeza ha conquistato oltre un milione e mezzo di telespettatori a puntata. In questo ultimo periodo, i fans si stanno chiedendo quando andrà in onda il finale della prima della prima e unica stagione della serie tv. Secondo alcune indiscrezioni, la data dell'ultima puntata di Racconto di una notte non sarà più trasmessa a fine novembre com'era stato anticipato ma slitterà di qualche settimana. Di conseguenza, la dizi turca potrebbe chiudere nel mese di dicembre con un finale denso di colpi di scena.

Racconto di una notte, finale a dicembre?

La storia di Mahir e Canfeza potrebbe salutare il pubblico italiano nel mese di dicembre salvo cambi di programmazione dell'ultimo momento. Nel frattempo, stasera 22 novembre andrà in onda una nuova puntata di Racconto di una notte. Le anticipazioni della serie tv annunciano che Asaf continuerà a ricevere alcune minacce dal suo passato. L'uomo entrerà nel panico quando scoprirà che suo nipote Mahir ha ricevuto una cassetta contenente un video di Mehmet. Nel frattempo, il poliziotto verrà informato da uno sconosciuto che qualcuno si è introdotto nella sua abitazione. L'uomo raggiungerà la dimora dove troverà una pendrive contenente il video su suo padre.