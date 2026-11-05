Doc-Nelle tue mani si ferma su Rai 1: ecco quando e perché
Doc-Nelle tue mani è tra le fiction più seguite dal pubblico italiano. La serie tv con protagonista l’attore Luca Argentero va in onda ogni giovedì sui teleschermi di Rai 1 con un ottimo riscontro di pubblico. La produzione italiana ha infatti vinto ogni scontro contro Canale 5 dove va in onda Tutto per la mia famiglia, nota serie tv turca. Nonostante questo grande successo, Doc-Nelle tue mani subirà un cambio di programmazione per il mese di novembre. La settimana puntata della fiction non andrà in onda giovedì 12 novembre ma il 19 novembre. Una decisione presa dalla Rai per permettere la messa in onda della partita della Nazionale Italiana di calcio.
Doc-Nelle tue mani non va in onda il 12 novembre
Doc-Nelle tue mani non andrà in onda giovedì 12 novembre sui teleschermi di Rai 1. La settimana puntata della fiction con Luca Argentero rimarrà ferma per una settimana a causa dello stop per la Nazionale Italiana di calcio impegnata con la Nations League. Stessa programmazione la subirà anche Affari tuoi. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino rimarrà fermo sia il 12 che il 15 novembre.