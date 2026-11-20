Javier Martinez e quel dettaglio che non passa inosservato: ecco cosa

Javier Martinez si è mostrato con un look nuovo nel corso di alcuni contenuti pubblicati in rete.

Javier Martinez continua a far parlare di sé a due anni dall'esperienza all'interno del Grande fratello dove ha trovato la popolarità e l'amore. Da più di un anno, l'ex pallavolista argentino è legato sentimentalmente ad Helena Prestes. In queste ore, il 31enne è finito al centro dell'attenzione per un dettaglio che non è passato inosservato ai suoi sostenitori. Tutto è iniziato quando la modella brasiliana ha pubblicato una storia su Instagram in cui la si vede inquadrare Javier Martinez. Proprio qui gli utenti hanno notato un cambio di look da parte dell'uomo.

Javier Martinez, il nuovo taglio di capelli conquista gli utenti

L'ex concorrente del Grande fratello si è mostrato con un taglio di capelli molto corto in alcuni contenuti pubblicati in rete. Un nuovo look che ha conquistato i fans. Un utente ha scritto su X: "Ma sta benissimo" ed un altro "Si è fatto bello". Nel frattempo, Javier Martinez è stato beccato insieme ad un ex gieffino. Nelle scorse ore, il 31enne si è mostrato insieme a Mattia Fumagalli all'interno di una palestra di Lecco dove abitano entrambi.