Barbara D’Urso lascia Ballando con le stelle? La frase che non è passata inosservata

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La partecipazione di Barbara D’Urso come giudice di Ballando con le stelle potrebbe avere i giorni contati. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque è finita al centro dell’attenzione nelle ultime ore dopo essere rimasta vittima di un brutto gesto da parte di Guillermo Mariotto. Quest’ultimo ha spruzzato del profumo verso la donna, facendo intendere che puzzasse. Il gesto non è piaciuto a Barbara D’Urso, che nei suoi canali social ha ammesso: “Sono molto delusa e ferita. Ho subito una vera aggressione, verbale, premeditata. Lo so. Da inizio diretta mi spruzzava questa cosa addosso. Ho lasciato fare, poi è sbottato. Orribile. Imperdonabile. Triste. Non mi sono sentita protetta da Ballando con le Stelle”.

Barbara D’Urso via da Ballando con le stelle prossimo anno?

A distanza di ore, ecco che Guillermo Mariotto ha dato la sua versione dei fatti. L’uomo intervistato dal Quotidiano nazionale ha detto: “Non sopportavo più l’odore della prima puntata. Io non l’ho detto alla D’Urso. Ho detto che in quel posto c’era un cattivo odore. Tutto qui. Anche perché comunque lì ci sono i topi, lo studio nuovo, Barbara è acccanto a me non devo chiedere scusa di niente. Ci sono i topi, saranno topi morti, che ne so.” Nel frattempo, l’ex volto di Pomeriggio Cinque sarebbe molto risentita con Ballando con le stelle, reo di non averla protetta. Non è escluso che la donna decida di non tornare prossimo anno specialmente dopo la frase pronunciata nel corso della diretta in cui ha dichiarato. “io la mia decisione l’ho già presa, Milly la sa”. Che il binomio Barbarella-Rai sia già ai titoli di coda?

Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto (Screen Raiplay)