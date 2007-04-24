Notizie Salute & Benessere Foggia
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Al San Camillo di Manfredonia impiantato pacemaker senza fili
16 novembre 2026 12:22
Diabete di tipo 1: il 14 novembre screening gratuito a Casa Sollievo per i familiari dei bambini affetti dalla malattia
13 novembre 2026 06:50
Sedici sedie a rotelle donate a Casa Sollievo della Sofferenza
12 novembre 2026 12:54
Il dott. Stefano Marasco di Manfredonia e la neurochirurgia d'eccellenza
11 novembre 2026 11:09
"Insieme per la vita: il valore della donazione", un incontro per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti
11 novembre 2026 06:50
Agopuntura per le donne con tumore al seno in trattamento oncologico: oltre 1.500 prestazioni in un anno all'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
09 novembre 2026 11:13
Elvira Grandone eletta presidente della Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi
06 novembre 2026 12:44
Asl Foggia, campagna vaccinale: possibile vaccinarsi anche in farmacia
05 novembre 2026 14:56
Focolaio di Dengue in Salento, "Malattia a sorveglianza speciale"
04 novembre 2026 10:45
CardioMRhythm 2026 – Focus su cardiomiopatie a fenotipo ipertrofico a San Giovanni Rotondo
04 novembre 2026 06:47
Open Day campagna vaccinale antinfluenzale 2026 - 2027
28 ottobre 2026 16:55
A Manfredonia una giornata dedicata alla prevenzione della fragilità ossea
24 ottobre 2026 06:57
L'organizzazione dell'ASL Foggia per la vaccinazione antinfluenzale
22 ottobre 2026 14:43
Ospedali "smart", l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si riconferma al primo posto nel Mezzogiorno
22 ottobre 2026 11:27
ASL Foggia: stabilizzazione del personale
17 ottobre 2026 13:00
Giornata della Fragilità Ossea: visite gratuite a Manfredonia
16 ottobre 2026 09:30
Infermieri svenduti al Policlinico di Foggia. 2/3 Infermieri esclusi: "Invisibili quando devono pagarci e indispensabili quando dobbiamo spaccarci la schiena"
13 ottobre 2026 06:56
Donato videolaringoscopio alla Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e al Nido – Sten del Policlinico Foggia
12 ottobre 2026 12:08
Manfredonia, i ringraziamenti di una famiglia al personale di Casa Sollievo
11 ottobre 2026 10:26
Best Italian Hospitals Awards 2026, l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza al primo posto per la ricerca in Medicina di Genere
10 ottobre 2026 13:42
Casa Sollievo della Sofferenza, NurSind proclama lo stato di agitazione
08 ottobre 2026 14:09
Oculistica, due giornate di prevenzione visiva: screening gratuiti per adulti e bambini a Casa Sollievo
08 ottobre 2026 10:44
Vaccinazioni in Puglia, 50 mila dosi alle farmacie. D’Ambrosio Lettieri: «Rafforzare la prevenzione»
07 ottobre 2026 12:47
Manfredonia, una rara variante dell’emoglobina diagnosticata alla Casa di Cura San Michele, pubblicazione scientifica internazionale
05 ottobre 2026 09:34
Riconfermato dal Ministero il carattere scientifico dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
30 settembre 2026 10:59
Il paradosso di Manfredonia: come si sceglie la salute dei cittadini?
27 settembre 2026 07:16
Soppressione postazioni 118, la preoccupazione di FP Cgil e Cisl Fp
24 settembre 2026 14:03
Manfredonia, 50 anni dopo: dalla memoria il futuro
21 settembre 2026 11:46
Ipertensione resistente, ottimi risultati dalla prima denervazione renale eseguita all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
21 settembre 2026 10:38
Asl Foggia, l'ira dei sindacati: "Basta emergenza perenne!"
21 settembre 2026 09:34
Ipotesi soppressione ambulanze, il Comitato Salute Alto Tavoliere invia PEC a Decaro e Pentassuglia
21 settembre 2026 07:01
SanitaService Asl Foggia: rischio stop al 30 settembre per 108 lavoratori
18 settembre 2026 12:39
Screening oncologici di prossimità. Mammomobile di nuovo in marcia: le tappe del mese di settembre
15 settembre 2026 16:39
Cristiano Matteo Carbonelli, la buona sanità che dà valore al territorio
14 settembre 2026 11:15
In Puglia arrivano le farmacie con i cardio check up
11 settembre 2026 06:50
“Non è solo un gioco”: corso di formazione dedicato al benessere digitale
10 settembre 2026 09:40
Sanità, A Foggia personale al limite, non si può fare cassa sulla pelle dei lavoratori e dei cittadini"
09 settembre 2026 11:24
Massimo Russo torna al vertice di Sanitaservice Foggia: oggi la firma del contratto presso la Direzione Generale
07 settembre 2026 17:03
Casa Sollievo della Sofferenza: appello alla donazione di sangue
04 settembre 2026 07:00
UIL FP Foggia: "Giù le mani da Sanitaservice"
01 settembre 2026 09:57
Il Papa riceve la Commissione di vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza
31 agosto 2026 16:18
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza: tre riconferme e due nuovi membri
27 agosto 2026 13:20
Stress, così invecchia il cervello
24 agosto 2026 08:53
Estate, quando la felicità diventa un obbligo
20 agosto 2026 10:15
Impiantato cuore artificiale presso la Struttura di Cardiochirurgia Universitaria del Policlinico Foggia
14 agosto 2026 12:04
Orari di apertura ad agosto delle Casse Ticket Aziendali
05 agosto 2026 15:02
Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. Dimesso il primo paziente ricoverato nella Struttura Complessa Recupero e Riabilitazione funzionale
05 agosto 2026 14:12
Casa Sollievo: "Istituita la Commissione di Indirizzo e Vigilanza"
30 luglio 2026 11:14
Fibrillazione atriale, a Casa Sollievo una nuova tecnica mininvasiva per escludere l'auricola sinistra del cuore
29 luglio 2026 10:25
Sapori inclusivi: il 30 luglio al Lido Nettuno di Manfredonia
27 luglio 2026 09:29
Macchie solari sul viso: cause e rimedi efficaci
22 luglio 2026 12:44
Policlinico Foggia, FP Cgil: "Un mese dal nuovo insediamento, ma è silenzio assoluto"
21 luglio 2026 11:40
Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia: impianti di pacemaker con stimolazione del sistema di conduzione cardiaca
16 luglio 2026 16:48
Il dottore foggiano Lorenzo Lo Muzio è tra gli scienziati più citati al mondo
12 luglio 2026 07:00
Manfredonia senza medici disponibili, chiude momentaneamente la Guardia Medica
11 luglio 2026 20:30
Respirare bene significa prendersi cura della propria salute, la prevenzione presso la Casa di Cura San Michele
03 luglio 2026 10:02
Servizi ai pazienti, gli enti religiosi accreditati in Puglia non possono più garantire l'assistenza ex art. 26, L. 833/78
02 luglio 2026 09:06
Sala prelievi del Poliambulatorio di San Giovanni Rotondo: da oggi cambiano gli orari
01 luglio 2026 06:55
San Giovanni Rotondo. Paziente affetta da grave forma di leucemia trapiantata col sangue cordonale donato da una giovane donna pugliese
29 giugno 2026 11:17
La Direttrice Generale di ASL Foggia Tiziana Dimatteo visita il Presidio Ospedaliero di Manfredonia
26 giugno 2026 14:51
Guardie mediche turistiche, avvio in salita: il Gargano rischia di restare senza risposte
22 giugno 2026 16:27
Il Dott. Yanko Tedeschi si insedia come Direttore Generale del Policlinico Foggia “Spirito di servizio e senso di responsabilità”
16 giugno 2026 13:38
Visita del Commissario Straordinario Antonio Nigri a Vieste e Manfredonia: focus sul rafforzamento della rete dell’assistenza territoriale
08 giugno 2026 16:28
“Non è solo un mal di testa”: il 17 giugno Casa Sollievo aderisce all’(H) Open Day sull’emicrania promosso da Fondazione Onda
06 giugno 2026 06:45
San Camillo di Manfredonia, autorizzazione di quattro posti letto per l'Unità di Recupero e Riabilitazione
04 giugno 2026 16:53
Sostegno immediato a Casa Sollievo - la Commissione garantirà la continuità di un presidio d'eccellenza medica, chirurgica e della ricerca scientifica
28 maggio 2026 10:59
Papa Leone XIV nomina la Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione "Casa Sollievo della Sofferenza"
27 maggio 2026 17:12
Dall’Austria all'IRCCS Casa Sollievo: il chirurgo milanese Paolo Girotti è il nuovo direttore della Chirurgia Toracica
26 maggio 2026 10:30
ASL Foggia - Welfare Days a Manfredonia 27 e 28 maggio 2026: Pap Mobile per lo screening della cervice uterina
25 maggio 2026 12:46
Nomina al Policlinico di Foggia, tensione tra Regione e Ateneo: il Rettore contesta la procedura
25 maggio 2026 06:57
Al via all’IRCCS Casa Sollievo il progetto “Urgenza senologica”: dalla diagnosi di tumore all’intervento in 2 settimane
22 maggio 2026 10:33
Quasi 3 tonnellate di rifiuti rimosse dal Lago di Varano (FG): volontari e pescatori uniti per il Gargano
19 maggio 2026 12:47
Casa Sollievo della Sofferenza cerca medici
16 maggio 2026 07:01
Casa di cura San Michele, entra nel team di Gastroenterologia il Dott. Buccino
15 maggio 2026 14:47
Casa Sollievo, FP CGIL: “Il DG è deluso”? I lavoratori di più. Diritti e stipendi non sono opinioni, sono obblighi. Il diritto non si negozia con i video, si rispetta nei fatti"
15 maggio 2026 11:21
Da Casa Sollievo: "Delusi dalla Regione Puglia e dal sindacato. Gli stipendi dei dipendenti sono adeguati e rimarranno adeguati"
13 maggio 2026 14:33
Hantavirus, l'Oms pubblica una lettera
11 maggio 2026 06:42
ASL Foggia, rivolta al 118 sul nuovo protocollo farmaci: "Sovraccarico di responsabilità e rischio demansionamento per gli infermieri"
08 maggio 2026 07:45
Casa Sollievo della Sofferenza, Gumirato: “Nessun licenziamento e confronto aperto con Regione e Vaticano”
08 maggio 2026 06:55
ASL Foggia Screening oncologici: nel 2025 superati gli obiettivi ministeriali LEA per carcinoma della mammella, tumore della cervice uterina e del colon retto
07 maggio 2026 13:58
La Regione Puglia stanzia 5,3 Milioni di euro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nel 2026
05 maggio 2026 18:01
Il cardinale Parolin: «Il Papa mi ha incaricato di dirvi espressamente che ha a cuore la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza. Questo cammino potrà costruirsi con l'impegno e con la collaborazione di tutti»
05 maggio 2026 15:17
Parolin: “Casa Sollievo è una creatura della Provvidenza, il Vaticano la sosterrà”
05 maggio 2026 13:57
Giornata Internazionale dell’Ostetrica. Il calendario delle iniziative a Foggia, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Severo
04 maggio 2026 14:06
Casa Sollievo, il Cardinale Parolin domani incontra i sindacati
04 maggio 2026 07:02
Sanità Puglia, bilancio disastroso: -350 milioni. L'Asl Foggia la peggiore di tutte
30 aprile 2026 18:19
Prevenzione della meningite: open day dei centri vaccinali
30 aprile 2026 15:19
ASL Foggia. Case e Ospedali di Comunità: al via la consegna di arredi e attrezzature sanitarie; prime tappe a San Marco in Lamis, Vieste e Monte Sant’Angelo
30 aprile 2026 13:50
USB Foggia: “Rischio blocco dei servizi in ASL Foggia per i mancati rinnovi dei contratti a tempo determinato. Chiediamo incontro urgente con la Direzione”
24 aprile 2026 07:58
Celiachia negli adulti: si può evitare la biopsia?
22 aprile 2026 12:54
Giornata nazionale della salute della donna. 22 aprile 2026: Open day nei Consultori di Foggia, Lucera, Candela e Troia. Screening gratuiti a Manfredonia
21 aprile 2026 16:31
Tumore al pancreas: la nuova terapia che cambia le prospettive
14 aprile 2026 11:46
Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti a Casa Sollievo della Sofferenza
12 aprile 2026 07:02
ASL Foggia. Screening oncologici sul Gargano: prima tappa a Ischitella il 15 aprile 2026
09 aprile 2026 17:28
ASL Foggia. Screening oncologici itineranti: Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul Gargano
08 aprile 2026 06:58
La Dott.ssa Del Rosso va in pensione, la lettera dei suoi piccoli pazienti
01 aprile 2026 16:48
ASL Foggia. Nuova Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Disagi temporanei nei Distretti Socio Sanitari: chiesta collaborazione ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale
30 marzo 2026 16:36
Malattia di Alzheimer: a Casa Sollievo della Sofferenza parte la terapia con anticorpi monoclonali
30 marzo 2026 15:29
SanitaService: un blocco che mette a rischio i servizi essenziali
26 marzo 2026 14:11
ASL Foggia. Esenzione ticket sanitario per reddito: dal primo aprile 2026 rinnovo automatico per gli aventi diritto
25 marzo 2026 15:00
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