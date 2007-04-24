Notizie Capitanata
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Assoturismo — Dmo della Capitanata, un ritardo ingiustificabile
17 novembre 2026 20:53
Natale a Foggia — Foggia, pubblicato l'avviso per la selezione di proposte da inserire nel cartellone di Natale
17 novembre 2026 17:02
Mattinata — Mattinata, il sindaco Bisceglia al tavolo con AQP
17 novembre 2026 14:27
San Severo — San Severo, cocaina ed eroina anche in Ospedale: arresti
17 novembre 2026 12:35
Monte Sant'Angelo — L’Italia vestita di storia fa tappa a Monte Sant’Angelo
17 novembre 2026 12:08
Pane, quanto costa — Pane, ecco dove costa di più in Italia
17 novembre 2026 06:51
San Paolo di Civitate, due persone arrestate dai carabinieri per detenzione di armi clandestine
16 novembre 2026 09:35
Nichi Vendola a Foggia con un doppio appuntamento
16 novembre 2026 08:30
Corte di Appello Foggia, sezione distaccata: “Una proposta da sostenere”
16 novembre 2026 08:23
Guida Michelin, Gargano e Manfredonia protagonisti
16 novembre 2026 07:01
Foggia Calcio, stasera l'incontro con Auteri: le sensazioni
16 novembre 2026 06:54
“La classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi riflette il fallimento politico e gestionale della città di Foggia e di gran parte della Puglia"
16 novembre 2026 06:50
Cultura, Faeto porta la lingua francoprovenzale all'inaugurazione dell'Alliance Française di Foggia
15 novembre 2026 06:56
Il Foggia perde anche a Bari
14 novembre 2026 19:24
Vandalizzata l'auto della sindaca di Foggia, La Marca: "Solidarietà"
14 novembre 2026 14:37
Festival della Danza, al via la seconda edizione: tre giorni fra talento, formazione e spettacolo a Foggia, Manfredonia e Cerignola
14 novembre 2026 10:34
San Paolo di Civitate: 63enne arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
14 novembre 2026 09:47
In 15 città della Capitanata la protesta SPI Cgil: “Il Governo affama i pensionati”
14 novembre 2026 07:59
Contrasto alla desertificazione commerciale: il 16 novembre la consegna simbolica delle chiavi alla Sindaca Episcopo
13 novembre 2026 16:29
Asl Foggia, stabilizzazione del personale precario. 93 contratti a tempo indeterminato
13 novembre 2026 14:26
"Ma la notte...Show" evento benefico a Foggia
13 novembre 2026 12:17
Prevenzione salmonellosi nella ristorazione scolastica e socio-assistenziale: nuove disposizioni per il consumo di pomodori freschi crudi
13 novembre 2026 12:09
Lesina, sorpresi mentre asportano attrezzature da un immobile comunale: due persone arrestate dai Carabinieri
13 novembre 2026 09:30
Carlantino tra i 110 comuni de “L’Italia vestita di storia”
13 novembre 2026 09:24
Capitanata sempre più spopolata, solo 4 comuni col segno 'più' e tra questi ci sono le Isole Tremiti
13 novembre 2026 07:02
A San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico due giornate dedicate alla pastorizia
13 novembre 2026 06:56
Le tante facce della povertà: la Capitanata si interroga sulle nuove fragilità
13 novembre 2026 06:50
Bari-Foggia, divieto di trasferta per i tifosi dei satanelli
12 novembre 2026 18:41
Guardia di Finanza: contrabbando di gasolio, eseguiti sequestri per oltre 7,5 milioni
12 novembre 2026 08:07
Stramurales: Stornara nella "Global Top 20" del Rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite d'Europa
12 novembre 2026 07:00
Torna dopo oltre 4 anni il derby Bari-Foggia: diretta tv
12 novembre 2026 06:52
Manfredonia U15, vittoria in rimonta ad Ordona
12 novembre 2026 06:51
San Nicandro Gargano: il Questore di Foggia sospende la licenza di un esercizio pubblico
11 novembre 2026 13:57
Venerdì 13 novembre a Palazzo Dogana conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio di soccorso alla fauna selvatica attivato dal Parco Nazionale del Gargano
11 novembre 2026 10:42
“Governo affama-pensionati”, SPI nelle piazze di 15 città della Capitanata
11 novembre 2026 09:30
Foggia, il Villaggio della Salute CRI: quasi 100 volontari, oltre 200 prestazioni e 28 donazioni di sangue
11 novembre 2026 09:29
Al Teatro Giordano “Il Jazz parla italiano”: la canzone d'autore riletta da grandi solisti e orchestra
11 novembre 2026 06:54
Manfredonia, incidente sulla SS89 per Foggia: coinvolti diversi veicoli
10 novembre 2026 19:18
Arriva la secca smentita degli abitanti delle frazioni ad AQP: "Altro che ritorno alla normalità, l'acqua non è tornata"
10 novembre 2026 19:00
Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo: ripristinata l’alimentazione idrica delle reti nelle frazioni
10 novembre 2026 17:06
Turismo del Gargano, il 2026 segna una flessione. Necessario un cambio di strategia
10 novembre 2026 16:52
Assalto ad un portavalori sulla Statale 16 tra Cerignola e San Ferdinando
10 novembre 2026 10:49
Quale futuro? Il paesaggio del Gargano lungo le strade dei pellegrini tra tutela e valorizzazione
10 novembre 2026 10:08
Dai campi di Puglia alla guida della Serie C: Nicola Giovanni Ayroldi ospite dell’AIA di Foggia
10 novembre 2026 09:43
Rignano Garganico, oltre 500 famiglie chiedono il 118 al Presidente Antonio Decaro: «il diritto alla salute non può più attendere»
10 novembre 2026 07:37
Incidente sulla Foggia-Manfredonia, auto capovolta
10 novembre 2026 07:18
Audace Cerignola, posticipata la gara contro l'Inter U23
10 novembre 2026 06:50
Magia di Ferrante: anche il Barletta vince allo Zaccheria
09 novembre 2026 22:25
Foggia, oltre 6 milioni di euro per ricostruire il Polo di Scienze Motorie. Piemontese: “Un investimento nella sicurezza, nella formazione e nella salute”
09 novembre 2026 14:56
Riprese delle attività amministrative al PTA di Torremaggiore
09 novembre 2026 14:31
Foggia fa il pieno in centro per la Sagra del Pancotto e Vino: cala il sipario sull'edizione dei record
09 novembre 2026 14:27
Bcc San Giovanni Rotondo, "Natale col cuore" in arrivo la quarta edizione
09 novembre 2026 14:20
Manfredonia, concorso Ase: "Dov'è la banca dati?"
09 novembre 2026 07:52
Libera Foggia: dibattito sul gioco d'azzardo
09 novembre 2026 07:47
San Salvatore senz'acqua da giorni: aziende e abitazioni allo stremo: "Acquedotto Pugliese deve assumersi le proprie responsabilità"
09 novembre 2026 07:00
Foggia, violenta rissa nella notte in via Fiume: decine di persone coinvolte, giovane aggredito da un gruppo
08 novembre 2026 16:08
Foggia, decapitata statua di Padre Pio
08 novembre 2026 14:44
Chi pagherà l’aumento dei canoni demaniali?
08 novembre 2026 07:52
Antonino presenta "Christmas" il concerto di Natale: tra le tappe c'è anche Manfredonia
08 novembre 2026 07:00
Photo trekking del foliage organizzato dalla Pro Loco di Manfredonia
08 novembre 2026 06:59
Starace: "I nostri territori al centro della Puglia"
07 novembre 2026 22:40
Il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott.ssa Daniela Di Fonzo, nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Foggia
07 novembre 2026 13:42
Maxi sequestro di olio di origine greca in provincia di Foggia: "Difendiamo il nostro olio"
07 novembre 2026 11:32
Rottura di una condotta idrica, senz'acqua le frazioni di Tomaiuolo, Ruggiano e San Salvatore
07 novembre 2026 10:03
Foggia Film Festival, presentazione della XVI edizione e della Mostra di manifesti cinematografici dedicata a Claudia Cardinale
07 novembre 2026 06:57
Guardia di Finanza, il Comandante provinciale accoglie i neo ispettori e finanzieri
06 novembre 2026 13:28
Virtus Sammarco, parlano Cristofaro e Villani
06 novembre 2026 12:33
Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, operazione della Guardia di Finanza
06 novembre 2026 11:15
San Giovanni Rotondo, i Carabinieri eseguono 10 misure cautelari per assalti a sportelli ATM
06 novembre 2026 11:13
Manfredonia, materiale abbandonato in area protetta del Parco Nazionale del Gargano
06 novembre 2026 09:21
Obbligo per i commercianti di fornire informazioni sulla garanzia dei beni di consumo
06 novembre 2026 09:19
Bombe agli ATM, operazione dei Carabinieri di Foggia: 10 indagati
06 novembre 2026 07:31
Gargano, Piemontese incontra Anas: “Riaprire la galleria Palombari durante le festività natalizie”
05 novembre 2026 17:02
Foggia-Barletta senza tifosi ospiti, arrivata la decisione
05 novembre 2026 15:22
Minacce al procuratore Roberto Rossi, la solidarietà del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
05 novembre 2026 14:14
Tragedia in Foresta, è morto Gerardo Del Sorbo
05 novembre 2026 10:44
La Consulta per la legalità di Foggia: solidarietà al procuratore Roberto Rossi
05 novembre 2026 09:41
GdF Cerignola: scoperto distributore abusivo di gasolio agricolo. Sequestrati 3.000 litri di carburante
05 novembre 2026 09:38
A Celenza sabato c’è ”convento divino” una notte di gusto e musica
05 novembre 2026 06:48
4 novembre: Foggia, celebrata la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate
04 novembre 2026 16:41
Silvia Mezzanotte a Foggia con "Le mie regine"
04 novembre 2026 10:39
Polizia di Stato, individuato cittadino straniero irregolare. Disposto il trattenimento presso il Cpr
04 novembre 2026 10:38
‘Febo’ si racconta a Foggia: il volto iconico di ‘Notre Dame de Paris’ presenta la sua autobiografia
04 novembre 2026 10:36
Xylella, sale a 413 la conta degli ulivi infetti sul Gargano
04 novembre 2026 10:26
Olio extravergine di oliva: non basta produrre qualità, bisogna saperla commercializzare
04 novembre 2026 09:26
Il Prefetto di Foggia in visita alla Questura
03 novembre 2026 20:06
Sopralluogo del Presidente della Regione Puglia al Policlinico di Foggia per l'attivazione delle nuove 6 sale operatorie
03 novembre 2026 17:02
Clima e Scienza: "Grazie alle piogge le dighe della Capitanata in fase di graduale incremento"
03 novembre 2026 11:58
Servizi straordinari inferforze di controllo nel territorio per Halloween
03 novembre 2026 10:31
Fucacoste più forti del maltempo, in migliaia a Orsara il 1° novembre
03 novembre 2026 07:40
Casarano-Foggia, pari in extremis: Luciani salva i rossoneri in pieno recupero
02 novembre 2026 22:42
Polizia di Stato: operazione di contrasto alla criminalità giovanile in diverse province del territorio nazionale
02 novembre 2026 10:22
Emergenza per il turismo: viabilità del Gargano 2027, oltre 200 giorni di disagi e perdite rilevanti
31 ottobre 2026 18:29
Asl Foggia: Pta di Torremaggiore, riattivato il punto di primo intervento
31 ottobre 2026 15:39
ASL Foggia: sospese le attività al PTA di Torremaggiore
31 ottobre 2026 11:11
Forte esplosione devasta gli uffici Cup di Torremaggiore
31 ottobre 2026 08:19
Manfredonia, incidente sulla SP57 per la Montagna: sta meglio la ragazza coinvolta
31 ottobre 2026 07:55
In Puglia tra zucche-lanterna e falò: oggi e domenica i Fucacoste a Orsara
31 ottobre 2026 07:46
Mille studenti in Piazza a Foggia: servono risposte urgenti per carovita, scuole e università
30 ottobre 2026 14:07
Minacce al Sindaco di Zapponeta, arrestato un uomo
29 ottobre 2026 17:48
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