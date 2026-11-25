Javier Martinez emoziona: arriva una struggente dedica

Javier Martinez ha dimostrato di essere attaccatissimo alle sue origini argentine.

Javier Martinez ha ottenuto la popolarità nel 2024 quando ha partecipato al Grande fratello, reality show di punta della rete ammiraglia Mediaset. Nel corso dell'esperienza in televisione, l'ex pallavolista ha dimostrato di essere attaccatissimo alle sue origini argentine. Il 31enne ha ammesso di essere un fan accanito della nazionale biancoleste ed in particolare dei suoi calciatori come Lionel Messi e Diego Armando Maradona. In queste ore, Javier Martinez ha emozionato il suo pubblico pubblicando una struggente dedica social per una leggende del calcio. Il compagno di Helena Prestes ha ricordato El pibe de oro a sei anni dalla sua scomparsa con queste parole: "Non ti dimenticheremo mai"

Javier Martinez ha ricordato Diego Armando Maradona

L'ex gieffino ha ricordato Diego Armando Maradona che morì il 25 novembre 2020 a causa di un edema polmonare ed insufficienza cardiaca acuta legati ad una cardiomiopatia dilatativa. Javier Martinez ha omaggiato la leggenda della nazionale argentina e della squadra del Napoli. Per l'occasione, l'uomo ha pubblicato una foto in cui si vede il defunto attaccante celebrare la vittoria ai Mondali con la sua nazionale. Oltre un anno fa, l'ex gieffino si era recato nel capoluogo campano per rendere omaggio a Maradona davanti al suo murales situato nei Quartieri spagnoli.