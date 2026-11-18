Helena Prestes inedita: "Non sono a quel punto", la rivelazione

Helena Prestes ha pubblicato un nuovo video nel suo canale You Tube dove ha fatto delle interessanti dichiarazioni.

Helena Prestes continua a far parlare di sé. La donna ha trovato popolarità negli ultimi tempi grazie alla partecipazione al Grande fratello e The fifty. Di recente, la modella brasiliana ha pubblicato un nuovo video nel suo canale You tube, dov'è seguita da oltre 12 mila utenti. In questa circostanza, la donna ha parlato di una delle sue più grandi passioni: lo yoga. La compagna di Javier Martinez ha risposto ad alcune domande dei fans in merito alla disciplina sportiva di cui è una grande appassionata. Alla domanda, se intende in futuro fare l'insegnante di yoga, Helena Prestes ha ammesso senza tanti giri di parole: "per essere insegnante di yoga ci vuole credere in sé stessi, io non sono arrivata a quel punto di insegnare tantissimo, di fare questo come mestiere.. Per essere insegnante devi essere empatica, devi capire il corpo dell'altro..".

Helena Prestes e la passione per lo yoga

Sempre nel suo canale You Tube, Helena Prestes ha parlato del suo primo approccio allo yoga. L'ex concorrente del Grande fratello ha spiegato di aver visto un amico praticare la disciplina e di esserne rimasta molto colpita visto che ha provato una sensazione di pace. La donna ha fatto intendere di aver iniziato a praticare yoga per trovare la serenità che non ha avuto durante la sua infanzia in Brasile. In tre giorni, il video in cui la donna racconta la sua passione ha totalizzato oltre 11 mila visualizzazioni e più di 300 commenti.