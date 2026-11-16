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La bagarre tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto sta tenendo alta l’attenzione medica. Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, il giudice venezuelano ha spruzzato del profumo contro l’ex volto di Pomeriggio Cinque sostenendo che puzzasse. Un gesto che ha profondamente colpito la donna, che nei suoi canali social ha parlato di aggressione premeditata e di essere molto delusa dal programma che non l’ha protetta. In queste ore, molti personaggi dello spettacolo hanno preso le difese di Barbara D’Urso e tra questi vi è Alberto Matano. Durante la puntata de La vita in diretta trasmessa il 16 novembre, il conduttore e giudice di Ballando con le stelle ha dichiarato le seguenti parole: “ci vuole una sola parola scuse, immediate, tempestive ed in tempo reale ed a quel punto sarebbe finito tutto. Nel corso della puntata si è scusato anche se quasi costretto da Zazzaroni e io sottoscritto. Vediamo sabato cosa succederà.”

La vita in diretta, Alberto Matano invoglia Mariotto a fare le scuse a Barbara D’urso

Nel corso della puntata de La vita in diretta trasmessa il 16 novembre, Alberto Matano ha preso le parti di Barbara D’Urso, invitando Guillermo Mariotto a porgerle le scuse per quello che ha fatto durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle. Scuse che sembrano tardare visto la decisione del venezuelano di non fare marcia indietro. Il giudice ospite de La volta buona ha ammesso: “Voi montate le cose come vi pare, io ho spruzzato il profumo per un’ora, anzi di più, dall’inizio del programma. C’è stata la malinterpretazione da parte della D’Urso, che si è presa tutto per lei e sta ovunque adesso, che era il suo scopo glissare la Muti con tutta ‘sta storia… Non era rivolto a lei.”

Alberto Matano (Screen Raiplay)