Uomini e Donne anticipazioni: già finita tra Giovanni e Barbara, il motivo

Nelle scorse ore si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne dove sono accaduti diversi colpi di scena.

Lunedì 23 novembre si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova puntata di Uomini e Donne. Dagli spoiler riportati dal portale Isa & Chia sul web si apprende che è accaduto un colpo di scena clamoroso. Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che Maria De Filippi ha fatto entrare Barbara De Santi e Giovanni in studio. I due avevano deciso la scorsa settimana di lasciare insieme il programma per provare a vivere il loro sentimento lontani dalle telecamere di Cinecittà. Giovanni ha preso la parola, ammettendo che il tentativo non ha dato l'esito sperato. Il cavaliere ha ammesso che con Barbara è già finita dopo appena due giorni.

Uomini e Donne anticipazioni: GIovanni non è coinvolto sentimentale con Barbara

Le anticipazioni di Uomini e donne riguardanti l'ultima registrazione avvenuta il 23 novembre rivelano che Giovanni ha detto di non essersi sentito coinvolto sentimentale con Barbara De Santi. Inoltre grande attenzione su Mario Cusitore, che ha fatto da poco il ritorno nel trono over. L'uomo ha confermato la sua decisione d'interrompere la sua conoscenza con Ludovica. Novità anche per Chiara, la quale ha deciso di dare l'esclusiva ad Ignazio.