Uomini e Donne anticipazioni: Liat getta un secchio d’acqua verso Gemma, rissa in studio

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta il 9 novembre negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Da quanto trapelato dal portale Isa e Chia si apprende che grande attenzione è stata focalizzata su Gemma Galgani. In dettaglio, la donna si è seduta al centro dello studio. In questa circostanza, la torinese ha iniziato a lamentarsi del comportamento di Fabio Conte che non la riempie più di attenzioni come prima. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che Liat si è seduta accanto a Gemma. La donna ha rivelato di aver cercato Fabio, che ha accettato di uscire con lei al ristorante. L’uomo ha detto di aver rinunciato a baciare Liat nonostante provasse una grande attrazione per lei solo per rispetto nei confronti di Gemma che sta frequentando.

Anticipazioni Uomini e Donne: la sfida tra Gemma Galgani e Liat finisce male

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma è apparsa invidiosa di Liat, arrivando a provocarla con battutine velenose. Maria De Filippi, a questo punto, ha fatto entrare una macchina per fare una sfida di car wash. Liat ha coinvolto Giovanni nel suo spettacolo. La dama di Torino ha fatto la stessa cosa ma con Fabio. La sfida è stata vinta da Gemma. Finita qui? No, perché le due donne hanno iniziato a provocarsi sul loro seno. Liat ha accusato la torinese di esserselo rifatto a differenza di lei. Parole che non sono piaciute a Gemma, che ad un certo punto ha gettato la schiuma addosso alla rivale in amore. Liat provocata non ha esitato a buttare un secchio d’acqua verso la torinese. Quest’ultima tutta bagnata ha iniziato ad urlare contro la dama. Alla fine, le due donne sono state fermate da Gianni Sperti e due uomini.

Gemma Galgani a Uomini e Donne (Screen Mediaset Infinity)