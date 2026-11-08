Un ex gieffino avverte Helena Prestes: “Buttalo”, l’accaduto

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Helena Prestes continua ad avere un incredibile successo ad ormai due anni dalla sua partecipazione all’interno della casa del Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. Dopo quell’esperienza, la donna ha aumentato la sua presenza sui social. Di recente, la modella brasiliana ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram con delle foto riguardanti la settimana appena passata. In un’immagine si vede la compagna di Javier Martinez davanti a dei cavalli mentre in un’altra con in mano un fungo. Proprio quest’ultima foto ha scatenato la reazione da parte di un ex gieffino, il quale ha condiviso insieme ad Helena Prestes l’esperienza all’interno del reality show due anni fa.

Tommaso Franchi e l’avvertimento per Helena Prestes

Tommaso Franchi ha commentato il post dell’ex gieffina in questo modo: “Buttalo quel fungo”. Il senese ha voluto avvertire Helena Prestes in merito alla pericolosità del fungo che stava maneggiando nella foto. La modella brasiliana e il giovane sono rimasti amici dopo il percorso fatto insieme al Grande fratello. In passato, la donna aveva sponsorizzato sui social il brand di profumi che Tommaso Franchi aveva creato. In quel frangente, la compagna di Javier Martinez aveva usato tenere parole per descrivere le fragranze realizzate dal toscano.

Tommaso Franchi al GF (Screen video Mediaset Infinity)