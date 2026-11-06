Giulia Salemi preoccupa i fans: cos’è successo nelle ultime ore

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Giulia Salemi continua a tenere alta l’attenzione mediatica. L’influencer italopersiana è infatti tra le protagoniste della seconda edizione di The traitors, appena uscita sulla piattaforma Amazon Prime Video. Proprio in occasione della presentazione del format condotto da Alessia Marcuzzi, i fans più attenti si sono accorti di un dettaglio che ha destato la loro preoccupazione. Alcuni utenti hanno notato un’eccessiva magrezza da parte di Giulia Salemi. Sotto gli ultimi post pubblicati dall’ex gieffina su Instagram sono apparsi molti commenti di questo tipo: “Orma è pelle e ossa.. non ci posso credere” mentre un altro “Uno scheletro è diventata caspita.”

Giulia Salemi tra The traitors e il suo podcast

I commenti sul corpo di Giulia Salemi hanno suscitato diverse reazioni. Alcuni sono apparsi preoccupati per la concorrente di The traitors, altri invece hanno accusato gli utenti della rete di aver fatto bodyshaming. Un fan ha scritto in difesa della donna: “Ancora nel 2026 c’è chi usa i social solo per sputare cattiveria e fare bodyshaming commentare con tanta frustrazione il corpo e l’aspetto di Giulia non vi renderà persone migliori Lei è una mamma fantastica e una ragazza meravigliosa sensibile e sempre col sorriso”. Nel frattempo, la donna vive un momento d’oro dal punto di vista lavorativo. L’influencer è protagonista di The traitors mentre il suo podcast Non lo faccio per moda sta volando nelle classifiche.

Ancora nel 2026 c’è chi usa i social solo per sputare cattiveria e fare bodyshaming commentare con tanta frustrazione il corpo e l'aspetto di Giulia non vi renderà persone migliori Lei è una mamma fantastica e una ragazza meravigliosa sensibile e sempre col sorriso ❤️ #prelemi pic.twitter.com/FrvBJqtsDw — Enza Lupo Fanpage Pierpaolo e GiuliaSalemi (@EnzaLupo6) November 6, 2026