Affari tuoi con Stefano De Martino sbarca in prima serata: ecco quando

Arriva un nuovo appuntamento speciale di Affari tuoi nella prima serata di Rai 1.

Affari tuoi è tra i grandi successi della televisione italiana. In onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Rai 1, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è seguito da oltre 3 milioni di telespettatori a puntata. Proprio per questo grande riscontro di pubblico, i piani alti di Viale Mazzini hanno deciso di promuovere il format nuovamente in prima serata. Secondo quanto riportato da Affari italiani, Stefano De Martino insieme a tutta la sua squadra sbarcheranno con una puntata speciale di Affari tuoi nel mese di dicembre. Una bella notizia per i fans, che potranno assistere ad una puntata extra large del fortunato programma di Rai 1.

Affari tuoi sbarca in prima serata il 16 dicembre

Ma quando andrà in onda la puntata speciale di Affari tuoi? Secondo le ultime indiscrezioni, il gioco dei pacchi dovrebbe sbarcare in prima serata mercoledì 16 dicembre. La puntata vedrà protagoniste alcune coppie in procinto di diventare marito e moglie. Uno speciale che la Rai ha deciso di ripresentare dopo quello trasmesso lo scorso febbraio in occasione della Festa di San Valentino.