Amici 26 si ferma di domenica: la decisione di Mediaset

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Amici 26 è tra i programmi più amati dal pubblico italiano. Il talent show condotto da Maria De Filippi è visto ogni domenica da oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda del programma. Scendendo nei dettagli, Amici 26 non andrà in onda domenica 15 novembre su Canale 5. Mediaset ha deciso di sostituire il talent show con le Atp finals, che si svolgeranno anche quest’anno a Torino. La rete guidata da Piersilvio Berlusconi ha comprato i diritti del torneo di tennis più importante dell’anno.

Amici 26 si ferma domenica 15 novembre per le Atp finals

Domenica 15 novembre, Amici 26 non andrà in onda per permettere la messa in onda dell’Atp finals, in programma a Torino. Il torneo vedrà l’assenza dell’ex numero uno Jannik Sinner, fuori per infortunio ad un ginocchio. Proprio in queste ore, il tennista azzurro ha annunciato Magnus Norman come suo nuovo allenatore al posto di Cahill, con il quale ha vinto numerosi tornei. La puntata del talent show, invece, sarà trasmessa eccezionalmente di sabato 14 novembre sui teleschermi di Canale 5.