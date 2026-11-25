Tutto per la mia famiglia cancellato su Canale 5: doccia gelata per i fans

Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda di Tutto per la mia famiglia.

Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv più seguite dal pubblico. In onda da lunedì al sabato su Canale 5, le vicende dei fratelli Eren sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori ogni pomeriggio. Un grande successo che però fa fatica ad ingranare in prima serata dove i risultati non sono molto brillanti. Proprio per questo motivo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione all'ultimo minuto. Tutto per la mia famiglia non andrà più in onda con un doppio appuntamento in prima serata. La puntata serale prevista per il 27 novembre è stata cancellata a favore della replica de Il diavolo veste Prada, film di successo americano con Meryl Streep.

Tutto per la mia famiglia non va in onda il 27 novembre in prima serata

Tutto per la mia famiglia non andrà più in onda venerdì 27 novembre in prima serata. Resta confermato l'appuntamento serale di giovedì 26 novembre. La serie tv avrà ancora una volta il compito di contrastare Doc-Nelle tue mani, che si appresta a chiudere i battenti su Rai 1. Una vera e propria doccia gelata per i fans che già pregustavano un doppio appuntamento della loro serie tv turca preferita.