Gf Vip, Selvaggia Lucarelli contro Ilary Blasi: "Non me lo aspettavo"

Selvaggia Lucarelli ha rilasciato un'intervista a Chi dove ha parlato del rapporto con Ilary Blasi al Gf vip.

Selvaggia Lucarelli è stata una delle grandi protagoniste di quest'edizione del Gf Vip, che chiuderà i battenti il 30 novembre con la finale. L'opinionista ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi dove ha fatto delle interessanti dichiarazioni in merito alla sua esperienza nel reality show targato Mediaset. La giornalista ha parlato del recente battibecco avuto con Ilary Blasi nel corso di una diretta del Gf Vip. In quell'occasione, la conduttrice aveva criticato Selvaggia Lucarelli, rea di appoggiare troppo il team dei giovani. Un attacco che non era piaciuto all'opinionista che aveva evitato di salutare Ilary Blasi a fine puntata. Al settimanale, l'opinionista ha ammesso: "Sono stata improvvisamente redarguita per le mie opinioni e sono rimasta sorpresa perché non mi aspettavo che Ilary mi criticasse".

Gf vip, Selvaggia Lucarelli torna a parlare del battibecco con Ilary Blasi

La giornalista è tornata a parlare del battibecco avuto con Ilary Blasi al Gf Vip. Al settimanale Chi, Selvaggia Lucarelli ha lanciato una stoccata a Barbara D'Urso, che aveva chiesto la testa di Mariotto durante la diretta di Ballando con le stelle. La donna ha dichiarato: "Io, se mi innervosisco, comincio a fare scroll nervoso sul telefono, al massimo. Non chiedo la testa di Ilary, non dico “o lei o me”, altrimenti riderebbero tutti e, un momento dopo, ci sarebbe già Stefania Orlando al mio posto." Il reality show torna lunedì 23 novembre con la semifinale.