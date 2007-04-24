Notizie Puglia
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Disabilità e non autosufficienza: tre nuove misure regionali
16 novembre 2026 12:37
Decaro su riunione unità di crisi su case di comunità e fase due delle liste d’attesa
13 novembre 2026 17:47
Inchiostro di Puglia presenta la seconda edizione de "La Corriera di Natale"
13 novembre 2026 13:57
Bari-Foggia, divieto di trasferta per i tifosi dei satanelli
12 novembre 2026 18:41
Torna dopo oltre 4 anni il derby Bari-Foggia: diretta tv
12 novembre 2026 06:52
Bonus Trasporti, oltre 22 mila studenti ammessi. Piemontese incontra i giovani del Consiglio regionale: “Il biglietto unico è un obiettivo della Puglia”
11 novembre 2026 17:24
Regione parte civile in procedimenti penali per reati di tipo mafioso
11 novembre 2026 16:41
Sanità, De Leonardis (FdI): “Solita disparità territoriale: Decaro sblocca il concorso per autisti di ambulanze a Bari ma non a Foggia”
09 novembre 2026 18:20
Da Bari voli diretti per Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana
09 novembre 2026 13:56
Manfredonia, addio a Nicola Cainazzo, storico presidente del Coni della provincia di Brindisi
09 novembre 2026 10:09
Virtus Sammarco, parlano Cristofaro e Villani
06 novembre 2026 12:33
Natale in Puglia 2026: 2,2 milioni di euro per un programma di attività culturali e di comunità negli otto Comuni capoluogo, dal 6 dicembre al 6 gennaio
05 novembre 2026 17:08
La scomparsa di Valentina Filannino: il cordoglio dell’Università di Foggia
02 novembre 2026 14:25
Andria, Vallarella contro l'ex presidente (anche del Manfredonia) Di Benedetto: "Ecco cosa ha fatto"
02 novembre 2026 06:48
Halloween, Coldiretti: zucche a macchia di leopardo in Puglia
31 ottobre 2026 11:09
La Polizia di Stato e le altre Forze di Polizia protagoniste a OrientaPuglia 2026: tre giornate di incontri, esperienze e dialogo con i giovani
31 ottobre 2026 10:34
Incidente in elicottero in Bosnia: il cordoglio del presidente Decaro per la scomparsa della sergente Laura Procacci e dei colleghi caduti
30 ottobre 2026 09:35
Schianto in Bosnia, tra le vittime la pugliese Laura Procacci
30 ottobre 2026 09:28
Atletico Gargano, Sollitto: “La salvezza è la nostra priorità ma le soddisfazioni non fanno mai male”
28 ottobre 2026 11:17
Scontri in campo, sospesa la gara Atletico Gargano-San Severo Calcio della Juniores
25 ottobre 2026 15:22
Assalti ai portavalori, carcere per un 57enne
23 ottobre 2026 10:13
Pesca, Paolicelli: “Solidarietà alle marinerie, la Regione al lavoro per sostenere le imprese”
22 ottobre 2026 18:28
Gatta (FdI): “Regione usi avanzi di bilancio per sostenere agricoltori e autotrasportatori”
21 ottobre 2026 09:13
Atletico Gargano: parla Domenico Lucatelli, il capitano cresciuto al “Riccardo Spina”
20 ottobre 2026 21:21
Atletico Gargano: parla Domenico Lucatelli, il capitano cresciuto al “Raffaele Spina”
20 ottobre 2026 19:55
Proteste a Manfredonia, i pescatori raccontati da Il Post
20 ottobre 2026 18:38
Caro carburante, con sciopero tir il cibo resta a terra e si svuotano i banchi dei supermercati
19 ottobre 2026 10:42
Proteste, la Puglia in ginocchio nel silenzio dei grandi media
16 ottobre 2026 22:34
A Zapponeta 3,865 milioni per proteggere 1.100 metri di litorale
16 ottobre 2026 18:59
Olivicoltura e comparto oleario: la delusione è profonda, la preoccupazione è enorme
16 ottobre 2026 17:40
Sanità: la campagna vaccinale della Puglia parte con circa 900mila dosi
16 ottobre 2026 14:54
Rally Porta del Gargano 2026 - Preview e Orari dell’Evento
15 ottobre 2026 20:32
Autotrasporto, Casartigiani Puglia: «Il settore è al collasso. La Regione intervenga subito, a rischio la tenuta economica e sociale del territorio»
15 ottobre 2026 12:51
Nuovi finanziamenti alle imprese con il Minibond Puglia
14 ottobre 2026 12:34
Attivo da aprile il nuovo volo Bari-Marsiglia
14 ottobre 2026 06:51
"Per salvare l'olio italiano servono misure forti"
13 ottobre 2026 06:50
Crisi settore olio, in migliaia davanti la Prefettura di Bari
12 ottobre 2026 10:43
Mi Manda Rai 3: "Nei mercati pugliesi si vendono ancora animali vivi"
12 ottobre 2026 10:05
Corato, arrestato un parroco di 56 anni con l'accusa di violenza sessuale
11 ottobre 2026 16:55
Ryanair: nuove rotte internazionali da Bari e Brindisi
10 ottobre 2026 15:20
Ambulanze: l'assessore Pentassuglia conferma la postazione "Manfredonia 2" e per 12 ore giornaliere la "Cerignola 2" e "Torremaggiore 2"
09 ottobre 2026 19:35
Virtus Sammarco, si riparte con entusiasmo!
05 ottobre 2026 14:37
Pomodori, allarme salmonella in Puglia
05 ottobre 2026 06:58
San Francesco e Siponto
04 ottobre 2026 07:00
Rituali festivi legati al Fuoco: finanziamenti a comuni ed associazioni. Anche Monte Sant'Angelo ed i Fucacoste di Orsara
01 ottobre 2026 13:52
"Sanità in Puglia alla roulette russa. Tagli al 118 scellerati della Regione!"
30 settembre 2026 11:48
Stornara e Orta Nova: rifornivano gli spacciatori “a credito” e recuperavano il denaro con la violenza, arrestati
30 settembre 2026 10:47
Atletico Gargano, sacrificio e speranza
29 settembre 2026 16:26
MotoSurf, a Manfredonia il Campionato Europeo UIM. Viscione: “Gargano con visibilità internazionale”
28 settembre 2026 19:58
Stagione balneare, Gatta: "Piemontese deve spiegare"
28 settembre 2026 13:46
Bari e Noicattaro in lacrime, è morto il calciatore 17enne Gianluca Monno
27 settembre 2026 21:31
Stagione balneare, Piemontese: “Fratelli d’Italia sbaglia bersaglio: le date derivano dalla normativa nazionale”
26 settembre 2026 18:50
Lecce, Bimbo di 6 anni a scuola con un coltello
26 settembre 2026 10:15
Stagione balneare, Gatta (FdI): "Puglia prima a chiudere e ultima ad aprire"
26 settembre 2026 08:35
Regione Puglia, LNDC Animal Protection chiede a Decaro di ritirare l'ordine di sopprimere i colombi curati nel CRAS
26 settembre 2026 06:52
Campionato Europeo UIM Motosurf a Manfredonia dal 2 al 4 ottobre
24 settembre 2026 17:55
La Regione Puglia proroga al 31 dicembre 2026 il termine per SCIA e CIA per locazioni turistiche e brevi
23 settembre 2026 14:44
”La Puglia che si muove” a Puglia 65+, presentata l’esperienza coordinata da Uisp Foggia-Manfredonia
22 settembre 2026 21:12
Doccia fredda per il Nardò, arrivano due punti di penalizzazione
22 settembre 2026 06:52
“Primi passi in avanti sulla crisi dell’olio, continuiamo interlocuzione con Governo e Regioni”. Orgoglio Olivicolo sugli sviluppi delle ultime ore
21 settembre 2026 17:08
Ipotesi soppressione ambulanze, il Comitato Salute Alto Tavoliere invia PEC a Decaro e Pentassuglia
21 settembre 2026 07:01
Sanità in Puglia: "Dopo l'aumento dell'Irpef rischio tagli anche al 118"
21 settembre 2026 06:58
Regione Puglia, Rossella Falcone nella nuova commissione antimafia
20 settembre 2026 13:49
Serena Brancale fa ballare Vieste e aiuta i soccorsi ad una spettatrice
17 settembre 2026 15:19
Serie D girone H quasi senza padroni: a punteggio pieno solo la Virtus Francavilla
17 settembre 2026 11:25
Amianto, Tribunale di Lecce: definitiva la condanna della Difesa per la morte di un ex dipendente per oltre 40anni dell’Arsenale di Taranto
17 settembre 2026 11:00
Regione Puglia: agevolazioni per studenti pendolari
16 settembre 2026 18:22
Puglia, gli studenti: no a dietrofront sugli affitti brevi
16 settembre 2026 12:26
Crisi dell’olio, Orgoglio Olivicolo rinvia la manifestazione nazionale di Bari
16 settembre 2026 11:30
Decaro sull’arresto del volontario della Protezione Civile di Vieste: “Infangata l’immagine di una struttura che si impegna”
13 settembre 2026 18:30
Lutto a San Severo, morto tragicamente Francesco Piccaluga
12 settembre 2026 23:52
Termina in anticipo l'avventura dell'ex Manfredonia Giacobbe a Trani
12 settembre 2026 06:50
Ex Ilva - Decaro: “Urgente riconvocare tavolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Obiettivo prioritario pieno mantenimento livelli occupazionali”
11 settembre 2026 17:35
Campionati Nazionali Vela a Manfredonia, un'opportunità di scoperta
10 settembre 2026 16:27
Lorena Isceri, l’inquietante presentimento della madre
10 settembre 2026 10:02
Esplosione ad Andria: Giandomenico Palmieri è una delle vittime
09 settembre 2026 22:03
Jovanotti infiamma Bari: stornello alla Toni Santagata e stoccata sul caso amianto a Barletta
09 settembre 2026 12:26
Cia Puglia: “L’acqua a uso irriguo non può costare come la benzina”
09 settembre 2026 09:27
Esplosione ordigno ad Andria: prime indiscrezioni sulle vittime
06 settembre 2026 19:09
Campionati Nazionali Giovanili di Vela in Doppio a Manfredonia, oggi la cerimonia d'apertura
06 settembre 2026 12:56
Foggia, carcere: bloccato un tentativo di introdurre cellulari
02 settembre 2026 18:20
Tecnorete Re Manfredi Run 2026, il 27 settembre torna la grande corsa di Manfredonia
01 settembre 2026 14:17
Marco Rizzo: "Tutta la Puglia brucia, serve un'inchiesta parlamentare"
01 settembre 2026 11:19
Miss Italia, Mariachiara Sfregola è Miss Puglia 2026
30 agosto 2026 13:46
Sp236 si macchia di sangue: Greta e Massimo Ruocco muoiono in un incidente stradale
27 agosto 2026 18:11
Pesca, scatta il fermo in Adriatico
16 agosto 2026 09:41
Omicidio a Trani: il 18enne andriese Cosimo Quagliarella perde la vita per una lite banale
13 agosto 2026 18:33
Pesca, FdI: “Dal Governo oltre 10,3 milioni alla Puglia contro il caro energia. Fondamentale l’impegno per le nostre marinerie”
13 agosto 2026 17:11
Arpa Puglia: schiume in mare, fenomeno naturale
13 agosto 2026 06:54
Eclissi parziale di sole, tutto quello che c'è da sapere
12 agosto 2026 13:29
Trasporto pubblico locale, 40 milioni di euro per acquistare oltre 100 nuovi autobus in Puglia. Piemontese: “Continuiamo a rinnovare il parco mezzi”
12 agosto 2026 12:15
Crudo d’estate: Il racconto di una sera alla Baia dei Faraglioni
10 agosto 2026 08:13
Siccità e caro gasolio mettono in ginocchio le campagne
07 agosto 2026 10:02
Cosmano Sport ufficialmente ripescato in Eccellenza: ecco il raggruppamento
07 agosto 2026 06:50
Clamoroso in Serie D: escluso il Fasano
05 agosto 2026 14:54
Tavolo tecnico permanente sugli incendi del Gargano: avviato un percorso di coordinamento istituzionale per la tutela del territorio
04 agosto 2026 12:30
Strade Sicure, l’Esercito celebra l’anniversario dell’operazione
04 agosto 2026 06:46
Decaro: riunita oggi l’unità di crisi sanitaria regionale
03 agosto 2026 19:03
Addio ad Agostino Superbo, morto l'arcivescovo emerito di Potenza
03 agosto 2026 13:49
Puglia, 5mila ettari bruciati in due mesi
01 agosto 2026 10:19
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