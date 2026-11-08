Tutto per la mia famiglia salta su Canale 5: ecco quando e perché

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Tutto per la mia famiglia è tra i grandi successi della televisione italiana. In onda da quest’estate, la serie tv che narra la storia dei fratelli Eren è seguita ogni giorno da oltre un milione e mezzo di telespetttatori sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo che però non è esente da improvvisi cambi di programmazione. Scendendo nei dettagli, Tutto per la mia famiglia salterà un appuntamento in occasione della settimana che va dal 9 al 15 novembre. La serie tv turca non andrà in onda sabato 14 novembre alle ore 14:30 per permettere la messa in onda della puntata di Amici 26. Il talent show cambierà eccezziaonalmente giorno di messa in onda per fare posto alle Atp finalis di tennis in onda su Canale 5.

Tutto per la mia famiglia non va in onda di sabato 14 novembre

Tutto per la mia famiglia non andrà in onda sabato 14 novembre per fare posto alla puntata di Amici 26. Il talent show condotto da Maria De Filippi non verrà trasmesso il 15 novembre per lasciare spazio alle partite dell’Atp finals, in programma a Torino e di cui Mediaset ha comprato i diritti televisivi. Per questo momento, la serie tv turca rimarrà ferma per questo weekend. Un duro colpo per i fans, ormai abituati a vedere le storie dei fratelli Eren in televisione.

Kaan di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset infinity)