L’Isola dei famosi con Selvaggia Lucarelli è un flop annunciato? Il retroscena bomba

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Tra i programmi che torneranno sui teleschermi di Canale 5 c’è la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il reality show è già stato registrato nei mesi scorsi nelle Filippine con la conduzione di Selvaggia Lucarelli. In queste ore si sta parlando molto della sua messa in onda in Italia. Dagospia ha annunciato che l’Isola dei famosi sarebbe partita ad inizio dicembre subito dopo la fine del Grande fratello vip. Un’indiscrezione che è stata smentita da Piersilvio Berlusconi, che durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese ha ammesso: “è un esperimento che rende il programma più economico. Io non l’ho ancora vista, e il palinsesto è ancora molto variabile, quindi non abbiamo deciso quando mandarla in onda. Prima vediamo il prodotto, poi decideremo”

L’Isola dei famosi al limite del disastroso: spunta un retroscena

Nel frattempo, il portale Lettera43 ha svelato un retroscena bomba in merito alla nuova edizione del reality show. Sul loro sito su legge: “dagli studi di Cologno sono arrivati spifferi che parlano di un’Isola dei famosi al limite del disastroso. Con mille tentativi di montare e rimontare filmati per provare a dare un po’ di brio a un reality che invece rimaneva sempre piatto.” Insomma, la nuova edizione condotta da Selvaggia Lucarelli sarebbe un flop annunciato e di qui la decisione di Mediaset di attendere prima di trasmetterla su Canale 5.

Logo Isola dei famosi (Foto FB @isoladeifamosi)