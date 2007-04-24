Notizie San Giovanni Rotondo
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San Giovanni Rotondo — Domenica prende il via il Natale di San Giovanni Rotondo
17 novembre 2026 06:58
BCC San Giovanni Rotondo, un Natale all'insegna della solidarietà, della cultura e della condivisione
16 novembre 2026 17:01
San Giovanni Rotondo. Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
15 novembre 2026 06:55
Diabete di tipo 1: il 14 novembre screening gratuito a Casa Sollievo per i familiari dei bambini affetti dalla malattia
13 novembre 2026 06:50
Sedici sedie a rotelle donate a Casa Sollievo della Sofferenza
12 novembre 2026 12:54
Natale a San Giovanni Rotondo, Grifa: "Il nostro obiettivo è portare turismo"
12 novembre 2026 10:04
A Natale San Giovanni Rotondo si accende di magia
12 novembre 2026 06:51
I Weekend Martyr portano il rock indipendente a San Giovanni Rotondo
12 novembre 2026 06:51
Agopuntura per le donne con tumore al seno in trattamento oncologico: oltre 1.500 prestazioni in un anno all'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza
09 novembre 2026 11:13
San Giovanni Rotondo, a Maria Teresa Ruta il Premio San Pio per la Pace e l'Umanità
09 novembre 2026 06:45
San Giovanni Rotondo cerca espositori per i Mercatini di Natale
07 novembre 2026 06:57
Natale (Sindaco di San Giovanni Rotondo): "Assalti ai bancomat, la mia gratitudine ai Carabinieri"
06 novembre 2026 16:19
Una mucca "piove" su un'auto parcheggiata a San Giovanni Rotondo, verità o AI?
06 novembre 2026 15:52
A San Giovanni Rotondo la magia del Natale sta per accendersi
06 novembre 2026 07:00
San Giovanni Rotondo celebra la pace: a Maria Teresa Ruta il Premio San Pio per la Pace e l’Umanità 2026
06 novembre 2026 06:58
Maria Teresa Ruta a San Giovanni Rotondo per il Premio San Pio
05 novembre 2026 06:57
Talenti in Azione: il 9 novembre l’evento inaugurale nel Chiostro Comunale di San Giovanni Rotondo
04 novembre 2026 06:50
CardioMRhythm 2026 – Focus su cardiomiopatie a fenotipo ipertrofico a San Giovanni Rotondo
04 novembre 2026 06:47
La Notte Incantata, una straordinaria partecipazione a San Giovanni Rotondo
03 novembre 2026 06:56
Torna a San Giovanni Rotondo la rassegna jazz Vanguard Note
03 novembre 2026 06:55
Il programma de La Notte Incantata a San Giovanni Rotondo
30 ottobre 2026 06:52
Focolai di Carbonchio ematico a San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis
28 ottobre 2026 16:28
Il Gargano e la notte dei defunti: storie, riti e leggende
28 ottobre 2026 14:33
A San Giovanni Rotondo arriva "La Notte Incantata" il 31 ottobre
27 ottobre 2026 10:19
San Giovanni Rotondo, il tuo viaggio nella notte incantata
27 ottobre 2026 06:57
Una serata dell'incanto a San Giovanni Rotondo il 31 ottobre
25 ottobre 2026 07:00
San Giovanni Rotondo celebra Francesco Pio Calò, alfiere del lavoro
24 ottobre 2026 12:10
San Giovanni Rotondo celebra i 24 martiri della libertà
23 ottobre 2026 10:35
Ospedali "smart", l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si riconferma al primo posto nel Mezzogiorno
22 ottobre 2026 11:27
Omaggio a Gaia, la rassegna "In Concerto" a Casa Sollievo della Sofferenza
21 ottobre 2026 06:41
Da Madrid, Cecilia Lara in concerto al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo
20 ottobre 2026 06:58
Proteste, la Puglia in ginocchio nel silenzio dei grandi media
16 ottobre 2026 22:34
Presentata la terza edizione de "Il poliedro della pace"
12 ottobre 2026 13:56
Best Italian Hospitals Awards 2026, l'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza al primo posto per la ricerca in Medicina di Genere
10 ottobre 2026 13:42
A San Giovanni Rotondo la presentazione de "Il Poliedro della Pace"
10 ottobre 2026 06:52
Il Poliedro della Pace a San Giovanni Rotondo
09 ottobre 2026 06:58
San Giovanni Rotondo, Maimone (Rete Mondiale del Turismo Religioso): «Padre Pio è un patrimonio del mondo. Difendiamo la sua eredità spirituale e culturale»
09 ottobre 2026 06:49
Turismo a San Giovanni Rotondo, Dragano: "Serve una strategia condivisa"
08 ottobre 2026 16:45
Casa Sollievo della Sofferenza, NurSind proclama lo stato di agitazione
08 ottobre 2026 14:09
Il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo celebra il genio di Andrea Pazienza
08 ottobre 2026 06:47
A San Giovanni Rotondo convegno contro le truffe digitali
07 ottobre 2026 06:52
Caso lavoratori impiegati nei servizi di accoglienza al Santuario di San Pio, la nota del sindaco di San Giovanni Rotondo: "Narrazione a tratti fuorviante"
06 ottobre 2026 11:28
La Festa dei Lettori celebra Umberto Eco: Paolo Di Paolo a San Giovanni Rotondo per la XXII edizione
06 ottobre 2026 06:50
Turismo religioso, San Giovanni Rotondo in crisi? Maimone (WRTR): «La Rete mondiale a sostegno di Padre Pio. Serve una strategia internazionale di comunicazione»
05 ottobre 2026 07:00
Michele Turco ultimo custode della transumanza
04 ottobre 2026 09:14
Memoria, ambiente, futuro: si parla di Enichem anche al "Luigi di Maggio" di San Giovanni Rotondo
03 ottobre 2026 06:58
San Giovanni Rotondo: 49° anniversario del monumento a San Michele Arcangelo alla Curva
30 settembre 2026 11:59
Riconfermato dal Ministero il carattere scientifico dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza
30 settembre 2026 10:59
San Giovanni Rotondo, riapertura della cappellina di San Francesco
30 settembre 2026 06:57
San Giovanni Rotondo: 1.000 euro per l’eccellenza e l’impegno sociale
29 settembre 2026 08:13
Torna “Stelle in Corsa” a San Giovanni Rotondo, la gara di atletica leggera per giovanissimi
29 settembre 2026 06:52
“Manuale di sopravvivenza per cuori rotti”: Daniele Marasco racconta amore, separazioni e rinascita alla Biblioteca “Michele Lecce”
29 settembre 2026 06:47
A San Giovanni Rotondo nascono i Gargano Wolves Rugby
28 settembre 2026 06:58
Riapre al pubblico dello stadio Massa di San Giovanni Rotondo
28 settembre 2026 06:57
Torna a San Giovanni Rotondo “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente
25 settembre 2026 06:55
San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere Giuliano Maltempi
25 settembre 2026 06:51
A San Giovanni Rotondo il Natale si costruisce insieme
24 settembre 2026 06:52
L’anniversario del beato transito del Santo Padre Pio da Pietrelcina
23 settembre 2026 06:54
Festa di San Pio da Pietrelcina 2026: il programma
22 settembre 2026 06:54
San Giovanni Rotondo celebra il talento di Angelica Di Cosmo
22 settembre 2026 06:48
A San Giovanni Rotondo la presentazione dell'inizio delle riprese di “Le Origini”, il docufilm sull'infanzia pugliese di Lucio Dalla
19 settembre 2026 12:46
La Città di San Giovanni Rotondo ricorda il Cav. Francesco Morcaldi
18 settembre 2026 06:55
Il Festival "Gargano Vivo" si sposta nei luoghi dello spirito: al via il "Cammino dell’Anima" tra Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis
16 settembre 2026 06:58
Novena e Veglia per San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo
16 settembre 2026 06:51
Gianni Morandi in visita a San Giovanni Rotondo
15 settembre 2026 19:13
Al via domani il 37° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio
10 settembre 2026 14:01
“Migliori Amiche – Il caso Nadia Roccia”, proiezione speciale a San Giovanni Rotondo
09 settembre 2026 06:57
San Giovanni Rotondo, arriva Nostalgia 90
09 settembre 2026 06:56
Il programma della Festa Patronale di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo
05 settembre 2026 07:03
La Tribute Band di Zucchero a San Giovanni Rotondo
04 settembre 2026 06:50
Quale futuro per la Biblioteca comunale “Michele Lecce”di San Giovanni Rotondo?
04 settembre 2026 06:48
Nostalgia 90 a San Giovanni Rotondo
03 settembre 2026 06:59
Il Papa riceve la Commissione di vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza
31 agosto 2026 16:18
I Collage a San Giovanni Rotondo
30 agosto 2026 18:02
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza: tre riconferme e due nuovi membri
27 agosto 2026 13:20
Incendi, focolai di ripresa a San Giovanni Rotondo. Natale: “Siamo ancora sul posto”
23 agosto 2026 19:18
Una fermata troppo lontana dai diritti”, “La strada verso le terapie non dovrebbe essere un ostacolo”: Una fermata può fare la differenza!
23 agosto 2026 09:28
Incendio a San Giovanni Rotondo: situazione sotto controllo, ma resta alta l'attenzione
22 agosto 2026 10:51
San Giovanni Rotondo: dal 26 agosto stop al ritiro dei rifiuti non conformi
21 agosto 2026 16:35
San Giovanni Rotondo, ordinanza sulla conduzione dei cani
21 agosto 2026 13:24
Una serata dedicata alle nostre radici, alla nostra lingua e alla memoria di San Giovanni Rotondo
19 agosto 2026 06:56
Gargano Folk a San Giovanni Rotondo
19 agosto 2026 06:47
Notte delle Chianche a San Giovanni Rotondo
18 agosto 2026 06:54
Torna il Galà dello Spettacolo a San Giovanni Rotondo
17 agosto 2026 08:43
A San Giovanni Rotondo il 50° anniversario della morte del Cav. Francesco Morcaldi
16 agosto 2026 07:01
Jovanotti a San Giovanni Rotondo: “Mi fermerò a Barletta solo per un caffè”
14 agosto 2026 16:57
Botte da orbi a San Giovanni Rotondo: mega rissa tra ragazzini
14 agosto 2026 12:20
Carabinieri di San Giovanni Rotondo arrestano ventiseienne di Cerignola
12 agosto 2026 08:13
La vestizione della Madonna dei Sette Veli a San Giovanni Rotondo
11 agosto 2026 06:56
Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi protagonisti della seconda edizione di “Notte di Pace” promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo
10 agosto 2026 09:20
Notte bianca a San Giovanni Rotondo il 13 agosto
09 agosto 2026 06:59
"Lo Psicologo sotto le Stelle" a San Giovanni Rotondo: una serata dedicata al benessere psicologico
05 agosto 2026 06:54
"L'Eterna Domanda" di Domenico Rignanese ospite a Radio Tele Padre Pio
03 agosto 2026 12:23
La Notte Rosa a San Giovanni Rotondo
01 agosto 2026 07:00
I Collage a San Giovanni Rotondo il 9 settembre
01 agosto 2026 06:56
Gigione a San Giovanni Rotondo
31 luglio 2026 06:51
Semestrale da record per la BCC San Giovanni Rotondo
30 luglio 2026 09:18
Festival della Pizza a San Giovanni Rotondo
29 luglio 2026 06:51
Quando Padre Pio salì per la prima volta a San Giovanni Rotondo era il 28 di luglio 1916
28 luglio 2026 09:20
Tari San Giovanni Rotondo, dialogo tra commercianti e Natale: "Un buon inizio"
28 luglio 2026 07:51
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