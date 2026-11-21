Gf vip, Guendalina Tavassi ha violato il regolamento? La verità

Guendalina Tavassi è stata accusata di aver infranto le regole nel Grande fratello vip nel corso delle ultime ore

Guendalina Tavassi è tra le protagoniste di quest'edizione del Gf vip, che chiuderà i battenti il prossimo 30 novembre. La nota influencer romana ha già ottenuto un pass per la finale vincendo il televoto per il finalista nelle scorse settimane. In queste ore, la donna è finita al centro dell'attenzione a causa di alcuni voci che l'accuserebbero di aver violato il regolamento del gioco. Tutto è iniziato quando Guendalina Tavassi è stata costretta ad abbandonare la casa per sottoporsi ad un controllo medico in seguito ad una brutta caduta. Una volta rientrata nella casa del Gf vip, la donna è stata ripresa parlare con Andreas Muller, al quale ha detto: "Preparativi con Veronica, è stata massacrata."

Gf vip, Guendalina Tavassi non ha violato il regolamento: parla il compagno

Le parole della gieffina hanno fatto sorgere il dubbio che avesse ottenuto le informazioni durante la sua momentanea assenza dalla Casa del Gf vip per motivi di salute. Gli utenti hanno quindi iniziato ad accusare l'influencer di aver violato il regolamento, tanto da chiedere provvedimenti. Di qui, è arrivato l'intervento di Federico Perna. Il compagno di Guendalina Tavassi ha smentito tali accuse con un post pubblicato su X: "BASTA CA*ZATE GRAZIE! Se avesse avuto tempo o possibilità mi avrebbe chiamato per sentire me e per sapere come stessero i figli, non glie è stato concesso ovviamente, e la produzione era in contatto con me in maniera costante per informami su come stesse. Quindi fatela finita."