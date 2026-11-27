Helena Prestes rivela: "Mi disturba...", tirati in mezzo i fans

Helena Prestes ha rilasciato una piccola intervista dove ha fatto una richiesta ai suoi fans.

Helena Prestes continua a sorprendere l'opinione pubblica. La donna è tornata a far parlare di sé per una piccola intervista che ha rilasciato per il marchio per la cura del viso di cui è testimonial. La modella brasiliana ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni alla pagina Instagram di Dr Kleein Cosmetics. In questa circostanza, l'intervistatrice domanda alla compagna di Javier Martinez quale cosa pensa che i suoi seguaci non conoscono di lei. Helena Prestes ha ammesso di mostrare ai propri fans fin troppo anche se poi ha aggiunto: "C'è un cosa che mi disturba un po'.. Una sorta di richiesta continua di cosa devo fare.. "apri un brand" "lancia un disco".. Il talento va elaborato, va vissuto... Io penso che devo svilupparlo".

Helena Prestes contro i fans che vogliono indirizzare la sua vita

Sempre nella piccola intervista, Helena Prestes ha spiegato che non le dispiacerebbe fare l'autrice in futuro e lavorare dietro le telecamere. La donna ha detto: "questo è il bello della vita, non si sa, non sono mai stata molto programmata". La modella brasiliana ha fatto intendere che non le piace quando i suoi fans vogliono indirizzare la sua vita con continue richieste. La donna ha consigliato loro di ascoltare della buona musica e di lasciarla vivere senza pressioni.