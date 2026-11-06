Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un nuovo traguardo: ecco quale

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. La modella brasiliana e l’ex pallavolista argentino hanno partecipato all’edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024. Un’esperienza che li ha portato fortuna e l’amore. Da tempo, i due ex gieffini sono legati sentimentalmente. Proprio il 7 novembre, Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un nuovo importante traguardo della loro storia d’amore. La coppia celebra il loro 21esimo mesiversario. Per l’occasione, i fans non hanno esitato a fare gli auguri ai propri beniamini. Molti i commenti apparsi in rete come questi: “auguri e tanta felicità” mentre un altro “sembra adesso che si scambiavano il primo bacio sul dondolo in giardino.”

Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano i 21 mesi d’amore

Helena Prestes e Javier Martinez hanno festeggiato i 21 mesi di storia d’amore. Un grande momento per la coppia sia dal punto di vista sentimentale che professionale. L’ex schiacciatore della Terni volley academy ha infatti iniziato a studiare recitare per diventare attore. La modella, invece, ha appena finito di scattare una nuova campagna pubblicitaria. La donna è in procinto di lasciare l’Italia per raggiungere l’America dov’è attesa a New York dalla sua agenzia.