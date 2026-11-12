Grave lutto al TG5: morto il giornalista Toni Capuozzo, aveva 77 anni

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Lo storico volto di Mediaset è morto all’età di 77 anni. Toni Capuozzo aveva annunciato poche settimane fa di essere malato di tumore. In quell’occasione, il giornalista aveva ammesso di voler affrontare la malattia con grande determinazione. Purtroppo il cancro con gli ha dato tempo. L’uomo ha dedicato gran parte della sua carriera al giornalismo d’inchiesta e nel racconto dei conflitti mondiali. Per anni è stato uno dei protagonisti dell’informazione televisiva italiana come TG5, Studio aperto e TG4. Tra gli episodi significati della sua vita e lunga carriera c’è quello legato all’assedio di Sarajevo. In quell’occasione, Toni Capuozzo aveva salvato un bambino di otto mesi rimasto orfano. Il giornalista lo portò in Italia, rifugiandolo all’interno del suo giubbotto antiproiettile. Il piccolo venne ospitato da lui per cinque anni prima di far ritorno nella sua città ormai libera.

Lutto al TG5: morto Toni Capuozzo

Lutto al TG5. E’ morto Toni Capuozzo. L’uomo ha perso la battaglia contro il timore. Nel corso degli anni, il giornalista era diventato uno dei volti più conosciuti dell’informazione Mediaset, arrivando a ricoprire il ruolo di vice direttore del TG5 ed a condurre dal 2000 al 2017 Terra. Allo stesso tempo, l’uomo aveva realizzato numerosi servizi. In particolare, nel 2021 ha firmato Il sogno di una cosa, un documentario dedicato alla nascita del Partita comunista italiano. Nel 2025, l’uomo aveva realizzato uno speciale dedicato a Papa Francesco mentre quest’anno il 30 agosto era tornato a condurre Giganti – I protagonisti.