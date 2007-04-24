Notizie Natura Foggia
Ultime notizie sul mondo della natura. La nostra categoria news sulla natura ed ecologia offre informazioni aggiornate sulle ultime scoperte scientifiche, le iniziative per la salvaguardia dell’ambiente e le attività legate alla biodiversità. Resta informato sulle sfide ecologiche globali, sui cambiamenti climatici e sulle iniziative per preservare la natura intorno a noi, con informazioni tempestive e verificate, arricchite da immagini e video.
Xylella, sale a 413 la conta degli ulivi infetti sul Gargano
04 novembre 2026 10:26
Halloween, Coldiretti: zucche a macchia di leopardo in Puglia
31 ottobre 2026 11:09
Invasione di formiche alate: la spiegazione di Clima e Scienza Foggia
10 ottobre 2026 07:05
Il Parco Nazionale del Gargano incontra il mondo dello scoutismo
09 ottobre 2026 06:56
Ripartono le attività didattiche all’Oasi Laguna del Re: il 5 ottobre Open Day per i docenti
02 ottobre 2026 11:30
Il CSN tra i vincitori di “SUDdiVISIONI”: arte e natura si incontrano nell’Oasi Laguna del Re
01 ottobre 2026 11:15
Foggia non può diventare la nuova “Terra dei fumi”
18 settembre 2026 11:26
Campionati Nazionali Vela a Manfredonia, un'opportunità di scoperta
10 settembre 2026 16:27
Manzella: “La Palude Frattarolo esiste solo sulla carta”
08 settembre 2026 06:59
"Osservazione ambientale: stress idrico sui rovi"
06 settembre 2026 18:58
La Baia di Punta Rossa, le più belle spiagge del Gargano
23 agosto 2026 07:00
Cala della Pergola, le spiagge più belle del Gargano
15 agosto 2026 07:37
Le Spiagge più belle del Gargano, Vignanotica tra Mattinata e Vieste
15 agosto 2026 07:37
La Baia di Zaiana a Peschici, le spiagge più belle del Gargano
15 agosto 2026 07:36
Baia di Manaccora, le spiagge più belle del Gargano
15 agosto 2026 07:36
Spiaggia dei Pagliai, le spiagge più belle del Gargano
15 agosto 2026 07:36
Baia di Campi, le spiagge più belle del Gargano
15 agosto 2026 07:35
Cala della Sanguinara, le spiagge più belle del Gargano
15 agosto 2026 07:35
Cala degli Inglesi, le spiagge più belle del Gargano
15 agosto 2026 07:34
La Spiaggia del Pizzomunno, le spiagge più belle del Gargano
15 agosto 2026 07:34
Cala Matano, le spiagge più belle del Gargano
15 agosto 2026 07:30
500mila polpi nell'Adriatico contro il granchio blu
06 agosto 2026 16:18
Boom di richieste per la passeggiata notturna nella Foresta Umbra, Costa a Sud replica il 12 agosto
06 agosto 2026 11:14
La Spiaggia di Mattinatella, le spiagge più belle del Gargano
01 agosto 2026 07:00
Foresta Umbra sotto le stelle, escursione notturna gratuita con Costa a Sud
29 luglio 2026 06:54
Baia dei Mergoli meglio conosciuta come Baia delle Zagare, le più belle spiagge del Gargano
26 luglio 2026 07:00
Manfredonia Experience approda su Rai 2 venerdì 26 giugno
20 giugno 2026 16:17
“Note al Tramonto” torna a San Salvatore: musica dal vivo, natura e sapori locali
19 giugno 2026 18:15
E.ON Italia rafforza il progetto Energy4Blue alle Isole Tremiti
05 giugno 2026 06:45
Manfredonia, invasione di coleotteri neri e marroni: cosa sono
25 maggio 2026 08:41
Capitanata, non sottovalutare la minaccia Xylella
21 maggio 2026 15:36
Giornata Mondiale delle Api: "Sono sotto attacco, stanno scomparendo"
20 maggio 2026 06:51
Lo spettacolo del Lago Capacciotti: livelli da record, manca poco per lo sfioro
19 maggio 2026 15:18
Quasi 3 tonnellate di rifiuti rimosse dal Lago di Varano (FG): volontari e pescatori uniti per il Gargano
19 maggio 2026 12:47
Gargano: nuova mobilitazione sul Lago di Varano, volontari Plastic Free e operatori turistici in azione
15 maggio 2026 06:53
Di Mauro: "Realizzare un modello di turismo sostenibile è un obiettivo strategico per il Gargano"
14 maggio 2026 06:53
Un cigno nero alla “Cunzaria” di Manfredonia
10 maggio 2026 11:18
Trasmesso il dossier “Oltre l’emergenza”: analisi e proposte per la messa in sicurezza di Borgo Incoronata, del Bosco Incoronata e del bacino del Cervaro
09 maggio 2026 06:54
Studenti dalla Romania accolti dal Parco Nazionale del Gargano
08 maggio 2026 13:11
Le sorgenti del Gargano: la ricchezza d'acqua del sottosuolo contro la povertà di superficie
26 aprile 2026 07:00
Biodiversità: in Italia scomparsi 200.000 alveari, 1 alimento su 2 contiene residui pesticidi
22 aprile 2026 06:50
Delfini a Manfredonia, l'avvistamento poco fa nel porto industriale, il video
21 aprile 2026 16:14
Lettera aperta: Appello per Baia Zaiana (Peschici)
11 aprile 2026 10:29
Manfredonia, la "vecchia signora" torna a sorridere
07 aprile 2026 07:01
Oltre 70 milioni di metri cubi di acqua in 2 giorni nella diga di occhito
02 aprile 2026 12:24
Un’occasione per conoscere il Parco Nazionale del Gargano su due ruote, attraversando borghi e strade panoramiche
30 marzo 2026 06:35
Manfredonia, i fenicotteri rosa sono arrivati anche all’Oasi Laguna del Re
27 marzo 2026 12:22
Viabilità interrotta in Foresta Umbra, alberi caduti per il forte vento
26 marzo 2026 14:39
WWF Foggia ribadisce il "no" a nuovi invasi per le risorse idriche di Capitanata
26 marzo 2026 06:31
Domani è la Giornata Mondiale dell’Acqua 2026: il tema dell’uguaglianza si coniuga con le attività dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
21 marzo 2026 12:30
Giornata Internazionale delle Foreste: meno deforestazione, ma il Pianeta continua ad essere malato
21 marzo 2026 12:27
Passa dal Minami ritira una piantina da piantare a Siponto, l'iniziativa per sensibilizzare la comunità
20 marzo 2026 10:56
Paradosso al sud: dalla grande siccità all'acqua buttata in mare
20 marzo 2026 10:31
Quattro giorni sul Gargano in Bici dal 23 al 26 Aprile, l'experience tra mare, foresta e paesaggi mozzafiato
18 marzo 2026 08:00
A San Giovanni Rotondo evento di presentazione dell'app realizzata dagli studenti per l'ambiente
21 febbraio 2026 06:50
Il flusso del tempo e la bellezza del mutamento: una riflessione sulle nostre coste di Vincenzo Rizzi
18 febbraio 2026 09:51
CSN Manfredonia: "Cormorani? Leggende metropolitane"
16 febbraio 2026 11:10
Xylella, Regione Puglia rafforza la prevenzione: al via l’eradicazione dei mandorli abbandonati per tutelare l’agricoltura regionale
12 febbraio 2026 14:32
WWF Foggia. Parco Regionale dei Monti Dauni: basta paure infondate, servono visione e responsabilità
12 febbraio 2026 06:53
Arci Caccia Foggia: "Il Subappennino Dauno non è una terra “selvaggia” da difendere dall’intervento umano"
11 febbraio 2026 12:22
Una elegante anatra tuffatrice segnalata all'Oasi Laguna del Re
07 febbraio 2026 06:59
“Lesina e Varano: dal valore locale al riconoscimento globale, valorizzazione delle lagune di Puglia”
05 febbraio 2026 09:28
Laguna di Varano: stop al centro sportivo "Varaneo". La richiesta del WWF
05 febbraio 2026 07:44
Puglia Vibes a Manfredonia, buona la prima
24 gennaio 2026 20:45
”Wolfnext”, il Parco Nazionale del Gargano a Roma per la due giorni dedicata alla presenza del lupo sul territorio
23 gennaio 2026 07:08
Censimento delle Gru in Capitanata
16 gennaio 2026 07:09
Puglia Vibes, Manfredonia laboratorio del turismo il 23 gennaio
15 gennaio 2026 19:01
Manzella: "Daunia Risi - Oasi Lago Salso: storia di un sogno diventato vergogna"
10 gennaio 2026 07:05
Grotta Zinzulusa: tra etimologia, storia e mito popolare
28 dicembre 2025 23:07
Emergenza Xylella, proposte e strategie per il contrasto alla diffusione del batterio nell’area del Gargano
02 dicembre 2025 13:53
Emergenza xylella e difesa degli ulivi secolari del Gargano: incontro a Cagnano Varano
30 novembre 2025 07:00
Pesticidi negli alimenti: frutta e verdura più contaminata
27 novembre 2025 09:20
Morta Gramma: tartaruga 141 anni, regina zoo San Diego
27 novembre 2025 09:11
Dialogo e confronto con l’associazionismo ambientalista nel futuro del Parco Nazionale del Gargano
24 novembre 2025 09:36
Di Mauro: "Le associazione ambientaliste sono una ricchezza per il Parco Nazionale del Gargano"
24 novembre 2025 07:01
Foresta Umbra, Vignanotica, Bosco Quarto: partenza meravigliosa delle escursioni gratuite organizzate dal Parco Nazionale Gargano
17 novembre 2025 12:15
Al via gli eventi del trentennale del Parco Nazionale del Gargano
15 novembre 2025 14:00
Trentennale istituzione Parco Nazionale del Gargano, sabato 15 novembre a San Nicandro Garganico convegno dal titolo “La fauna protetta nel Parco Nazionale del Gargano, il giusto equilibrio tra uomo e natura”
14 novembre 2025 06:55
A Lesina, la natura torna a insegnare: grande successo per l’incontro scolastico del progetto “Onde di Legno – Lesina”
13 novembre 2025 10:56
Le buone pratiche ecologiche e le emergenze in Capitanata
10 novembre 2025 09:38
30 anni di Parco Nazionale del Gargano, presentazione eventi per la celebrazione
08 novembre 2025 14:15
WWF Foggia: "Investire nella natura è una scelta vincente"
07 novembre 2025 09:37
Il Centro Studi Naturalistici trionfa al Premio Sviluppo Sostenibile 2025: la Laguna del Re è modello nazionale di rinascita naturale
06 novembre 2025 06:58
Caldo: Coldiretti Puglia, ancora sui banchi 'tardizie' da melanzane e pomodori; ma contemporaneamente arrivano verdure invernali
04 novembre 2025 10:07
In arrivo la superluna: "La più grande dell'anno"
04 novembre 2025 05:55
Xylella: Coldiretti Puglia, pubblicato decreto di abbattimento 47 ulivi infetti
28 ottobre 2025 09:41
Il marrubio
26 ottobre 2025 12:17
Regione Puglia e Carabinieri Forestali per la tutela delle aree naturali protette
23 ottobre 2025 11:18
Pettirosso condannato a morte: "Ecco cosa succede quando si mette della colla all'aperto con qualche esca alimentare"
23 ottobre 2025 06:56
Strategie di monitoraggio del lupo: il progetto pilota “Wolf Puglia”
22 ottobre 2025 14:10
Pioggia di fondi per Rignano Garganico; 1,8 Milioni per il turismo sostenibile
15 ottobre 2025 16:07
Il granchio blu diventa paté per gatti: da rifiuto da smaltire a petfood
14 ottobre 2025 06:53
Nasce l'asilo completamente in legno, grazie a Gelsomino Edilizia di Manfredonia, il progetto a San Marco in Lamis
13 ottobre 2025 17:05
Il fico d’India: la pianta americana che diventò sipontina
12 ottobre 2025 09:58
Foliage d’autunno: i luoghi da visitare in Capitanata
09 ottobre 2025 13:40
Xylella sul Gargano, fatto gravissimo
08 ottobre 2025 18:10
Castagne, insetto killer azzera il Puglia il frutto simbolo dell'autunno
01 ottobre 2025 09:44
WWF Foggia: evento "Il Bosco Monumentale"
24 settembre 2025 09:29
Piovono falchi a Manfredonia: ecco come sta l'esemplare recuperato
18 settembre 2025 18:19
Al via il percorso partecipativo per l’Ecomuseo del Mare e delle zone umide di Manfredonia
14 settembre 2025 08:37
Archivio