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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv di maggiore successo delle reti Mediaset. Le vicende dei fratelli Eren hanno conquistato davvero tutti con picchi di 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Di qui, la decisione dei piani alti di Cologno Monzese di confermala ancora una volta in prime time. Giovedì 19 novembre andrà in onda una nuova maxi puntata di Tutto per la mia famiglia in prima visione sui teleschermi di Canale 5. La serie tv avrà il difficile compiuto di scontrarsi con Doc-nelle tue mani, che tornerà su Rai 1 con la settima puntata dopo la stop di una settimana per le partite della Nazionale italiana di calcio.

Tutto per la mia famiglia anticipazioni puntata 19 novembre

Tutto per la mia famiglia andrà in onda con una nuova puntata maxi giovedì 19 novembre in prima serata. Ma cosa succederà nel corso della nuova puntata serale? Le anticipazioni della serie tv narrano che Sengul mediterà la sua uscita dal carcere dopo aver scoperto grazie ad Olgulcan che suo marito si è avvicinato pericolosamente a Gonul. La donna chiederà ad una compagna di cella se è possibile scappare dalla galera ma la loro conversazione verrà interrotta da Kadriye. Nel frattempo, Ogulcan rovinerà la gara di ballo di Omer a scuola. Quest’ultimo sarà all’oscuro che suo cugino è ricattato da Emir.

Sengul di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)