Notizie Cronaca Foggia
Ultime notizie di cronaca . Offriamo una panoramica completa e aggiornata sugli eventi e le notizie più importanti di Cronaca della provincia. La nostra redazione seleziona le notizie più rilevanti e le presenta in modo chiaro e preciso, offrendo una visione completa e obiettiva.
San Severo — San Severo, cocaina ed eroina anche in Ospedale: arresti
17 novembre 2026 12:35
Operazione GDF — Sequestrate quattro Ferrari e una Porsche a un soggetto indagato per trasferimento fraudolento di valori
17 novembre 2026 08:11
San Severo — San Severo, in corso maxi operazione antidroga
17 novembre 2026 07:45
Pietracatella — La Polizia scientifica a Berlino per impronte su 5 reperti
16 novembre 2026 14:28
Garlasco — Garlasco, l'ipotesi di Milo Infante sulla revisione di Stasi
16 novembre 2026 14:08
Pamela Genini: i sigilli della casa sono stati davvero manomessi?
06 novembre 2026 07:17
Mirella Gregori, la botola segreta e il giallo dell'alibi
05 novembre 2026 08:07
Ricina, spunta una seconda donna nel giallo: di chi si tratta?
29 ottobre 2026 08:13
Femminicidio Ilaria Sula, Mark Samson condannato all'ergastolo
28 ottobre 2026 07:19
Giulia Tramontano: ci fu premeditazione da parte di Impagnatiello
27 ottobre 2026 07:09
Manfredonia, tentato furto in un cantiere: colpo sventato dai sistemi di sicurezza e dall’intervento della Vigilanza Casalino
26 ottobre 2026 11:17
Denise Pipitone: le minacce a Piera prima della scomparsa
26 ottobre 2026 07:18
Omicidio Chiara Poggi, revisione imminente per Alberto Stasi?
24 ottobre 2026 08:57
Tentato furto nella notte in alcune attività del centro di Manfredonia
23 ottobre 2026 14:36
Assalti ai portavalori, carcere per un 57enne
23 ottobre 2026 10:13
Denuncia per Fedez: la presunta aggressione fuori dalla discoteca
23 ottobre 2026 07:13
Liliana Resinovich, quei 3 misteriosi DNA ritrovati
19 ottobre 2026 18:47
Morte a Pietracatella, Di Vita avrebbe confessato il tradimento
19 ottobre 2026 06:58
Manfredonia, alta colonna di liquidi nella notte su viale Padre Pio
18 ottobre 2026 02:07
David Rossi, il Ris conferma il super testimone: «Vicolo bloccato»
13 ottobre 2026 07:17
Garlasco, Angela Taccia: "Giocano duro? Lo facciamo anche noi!"
12 ottobre 2026 07:22
Corato, arrestato un parroco di 56 anni con l'accusa di violenza sessuale
11 ottobre 2026 16:55
Garlasco, Nuzzi: «Certezze minate»
10 ottobre 2026 09:57
Garlasco, nuovi Dna e test: De Rensis all’attacco
09 ottobre 2026 07:06
Garlasco, dossier anonimo sulle gemelle Cappa: cosa emerge
08 ottobre 2026 18:45
Pietracatella, Gianni Di Vita tradì la moglie Antonella?
08 ottobre 2026 08:49
Yara Gambirasio, no a nuove analisi sui reperti
06 ottobre 2026 07:20
Genitori di Chiara Poggi, chi sono Rita Preda e Giuseppe Poggi: la famiglia segnata dal delitto di Garlasco
04 ottobre 2026 16:02
Madre e figlia morte per ricina: spunta un "uomo misterioso"
02 ottobre 2026 09:20
Garlasco, De Rensis furioso in Tv: tensione con Salvo Sottile
02 ottobre 2026 08:54
Noemi Impellizzeri, la mamma: «Penso ci sia un complice»
01 ottobre 2026 08:17
Stornara e Orta Nova: rifornivano gli spacciatori “a credito” e recuperavano il denaro con la violenza, arrestati
30 settembre 2026 10:47
Emanuela Orlandi, Bosco: «L’uomo dell’Avon? Tutto inventato»
30 settembre 2026 07:18
Chi era Andrea Tempestini, il giornalista vicedirettore di Libero Quotidiano trovato morto a 40 anni
29 settembre 2026 16:21
Garlasco, chiuse le indagini su Sempio: si va verso il processo?
29 settembre 2026 07:25
Omicidio Colapietro, chi è la “Professoressa Satana”
28 settembre 2026 20:55
Manfredonia, grave incidente in moto nei pressi della Basilica di Siponto, grave un motociclista
28 settembre 2026 17:37
Bari e Noicattaro in lacrime, è morto il calciatore 17enne Gianluca Monno
27 settembre 2026 21:31
Lecce, Bimbo di 6 anni a scuola con un coltello
26 settembre 2026 10:15
Pietracatella, chiesta l’analisi sui dispositivi sequestrati a Di Vita
25 settembre 2026 11:55
Pamela Genini, il giallo dei freni: «Secondo me è stato Francesco»
24 settembre 2026 15:40
Catanzaro, studente di 14 anni tenta di accoltellare la prof
24 settembre 2026 07:12
Andrea Sempio, si attendono nuovi sviluppi investigativi
21 settembre 2026 07:22
Tensione al termine di Manfredonia-Ebolitana: lanci di pietre e qualche contuso
20 settembre 2026 18:21
Chi era Aurora Tila: la storia della 13enne di Piacenza, la tragedia, la sentenza e il dolore della madre Morena
20 settembre 2026 16:25
Morte per Ricina: individuato il possibile vettore?
19 settembre 2026 09:15
Sposi travolti a Venezia, la vicina: «Ho visto Sean uscire alle 5:30»
16 settembre 2026 07:02
Venezia, morte sposini: spunta la presunta lite della sera prima
15 settembre 2026 17:24
Lutto a San Severo, morto tragicamente Francesco Piccaluga
12 settembre 2026 23:52
Scomparsa Emanuela Orlandi, il flauto dei misteri
11 settembre 2026 07:21
Lorena Isceri, l’inquietante presentimento della madre
10 settembre 2026 10:02
Esplosione ad Andria: Giandomenico Palmieri è una delle vittime
09 settembre 2026 22:03
Esplosione ordigno ad Andria: prime indiscrezioni sulle vittime
06 settembre 2026 19:09
Morte Noemi Impellizzeri: cosa sappiamo sul caso?
04 settembre 2026 12:00
Morte per ricina, Gianni Di Vita sotto osservazione
04 settembre 2026 09:06
Foggia, carcere: bloccato un tentativo di introdurre cellulari
02 settembre 2026 18:20
Mauro Marin indagato per violenza sessuale: cosa è successo e chi è il vincitore del Grande Fratello
02 settembre 2026 10:59
Garlasco, Infante provoca Cappa: «Abito vicino a San Vittore»
29 agosto 2026 09:53
Norvegia, morto re Harald: aveva 89 anni
28 agosto 2026 09:37
Sp236 si macchia di sangue: Greta e Massimo Ruocco muoiono in un incidente stradale
27 agosto 2026 18:11
Pamela Genini, impronte sulla tomba: che cosa ha fatto Dolci?
25 agosto 2026 10:09
Clochard ucciso a Caserta, in manette un ucraino
24 agosto 2026 10:10
Tania Terrin strangolata, la conferma dall’autopsia
22 agosto 2026 10:20
Pamela Genini, i 30 anni mai compiuti: la scelta della famiglia
20 agosto 2026 09:50
Giallo della ricina: la verità negli esami del sangue?
19 agosto 2026 09:49
Rapina alla Banca Popolare di Milano in via Tribuna: due esplosioni nella notte, indagini in corso
15 agosto 2026 04:11
Omicidio a Trani: il 18enne andriese Cosimo Quagliarella perde la vita per una lite banale
13 agosto 2026 18:33
Omicidio Antonio Perrotta: chi sono i due fratelli fermati
12 agosto 2026 08:36
Angela Celentano, 30 anni dalla scomparsa: la speranza resta viva
11 agosto 2026 08:24
Denise Pipitone: 22 anni di misteri, omissioni e ombre
10 agosto 2026 09:18
Sub ucciso dalle eliche di un gommone: aperta un’inchiesta
10 agosto 2026 08:00
Alessandra Sandri: una verità negata da oltre 50 anni
08 agosto 2026 08:01
Morte con la ricina a Pietracatella: "Non troverete chi è stato"
06 agosto 2026 13:24
Omicidio Mauro Iavarone: il delitto dell'11enne ucciso nel Frusinate
04 agosto 2026 13:33
Omicidio Federico Venco: chi è il presunto assassino
04 agosto 2026 10:27
Mamma e figlia morte a Pietracatella: si cerca la ricina in 131 case
04 agosto 2026 09:09
Incidente Casal Palocco: Matteo Di Pietro ai servizi sociali
04 agosto 2026 08:45
Amanda Knox a teatro: la satira sulla sua vicenda giudiziaria
04 agosto 2026 08:31
Garlasco, le quattro nuove perizie che possono incastrare Andrea Sempio
04 agosto 2026 08:15
Addio ad Agostino Superbo, morto l'arcivescovo emerito di Potenza
03 agosto 2026 13:49
La misteriosa morte di Paola Diener: ombre e dubbi sulla vicenda
01 agosto 2026 14:48
Medjugorje, incendio all'altare e statue della Madonna vandalizzate
28 luglio 2026 18:26
Un giovane sanseverese precipita da un balcone a Vasto (CH)
27 luglio 2026 16:12
Giallo Luigi Esposito: il mistero della moglie inesistente
25 luglio 2026 15:41
Assalto al bancomat di Zapponeta, le bande colpiscono ancora
25 luglio 2026 05:22
Fakir, cosa mostra il nuovo video della body-cam
23 luglio 2026 08:54
Como, ritrovato il corpo della bambina scomparsa nel lago
22 luglio 2026 08:54
Morte per Ricina, il mistero della colazione
22 luglio 2026 08:32
60enne foggiano morto folgorato a Sant’Aquilina (RI) nel tentativo di salvare il suo cane
19 luglio 2026 14:55
Morte per ricina, il fratello di Antonella: “Non si può sapere”
18 luglio 2026 09:28
Caso Orlandi, Marco Accetti sotto interrogatorio per 6 ore
18 luglio 2026 09:01
A 17 anni muore investito, strazio a San Vito
17 luglio 2026 16:07
Chiara Poggi, l'ombra di Mister X e la nuova ipotesi sul ricatto
16 luglio 2026 09:13
Ricina, l'arrivo degli specialisti tedeschi a Pietracatella
15 luglio 2026 08:21
Alessio e Simone, due fratelli, stesso tragico destino
13 luglio 2026 14:29
Nando Scarpa, ci lascia un attaccante di altri tempi
12 luglio 2026 14:38
Mattarella ad Andria per il decennale della strage ferroviaria Andria-Corato
12 luglio 2026 14:06
Bari, il 19enne Alessandro Longo muore in sella alla sua moto
09 luglio 2026 13:56
Dramma al “Grand Hotel degli Angeli”, giovane turista polacco trovato esanime in piscina
05 luglio 2026 15:30
Vieste, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli
04 luglio 2026 08:02
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