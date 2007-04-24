Notizie Cinema Foggia
Ultime notizie sul Cinema. Offriamo le ultime notizie e recensioni sui film più attesi, dalle uscite al box office fino alle première. Scopri le interviste esclusive con i registi e gli attori, i dietro le quinte e le curiosità sui film più amati.
Iconavetere – La Madonna svelata. La storia della Patrona di Foggia diventa un docufilm
15 novembre 2026 06:59
Cinema San Michele, la programmazione dal 13 novembre
11 novembre 2026 06:59
Natale 2026 al cinema: i film in uscita
08 novembre 2026 06:55
Manfredonia nel mondo del cinema internazionale
06 novembre 2026 06:50
Il gatto col cappello e Dio ride al Cinema San Michele
04 novembre 2026 06:55
Pio e Amedeo vincono il Premio Internazionale Manibus 2026 con Oi Vita Mia
03 novembre 2026 12:37
Je sò pazzo e L'estranea in programma dal 30 ottobre al Cinema San Michele
29 ottobre 2026 06:51
Je sò pazzo e L’estranea al Cinema San Michele
26 ottobre 2026 06:57
"Curandum Est": l'arte come imperativo categorico della cura
21 ottobre 2026 18:32
Carlo Acutis e Street Fighter al Cinema San Michele
21 ottobre 2026 06:54
Cinema San Michele, due film in programma in settimana
13 ottobre 2026 06:58
L’Atlante Sommerso, la recensione di Mary Eighty di Radionthebeat
12 ottobre 2026 06:33
L’Atlante sommerso torna in sala: il 29 ottobre al cinema di Manfredonia
06 ottobre 2026 09:20
Naza e Verity in programmazione al Cinema San Michele
06 ottobre 2026 06:58
Foggia Film Festival cerca persone da inserire nella Giuria Popolare 2026
05 ottobre 2026 09:28
Avengers: Endgame Encore al Cinema San Michele
29 settembre 2026 06:59
Manfredonia, il 22 ottobre la 'prima' de L'Atlante Sommerso
28 settembre 2026 06:55
"L'Eterna Domanda" a San Marco in Lamis: l'eco emotiva oltre la proiezione
26 settembre 2026 18:14
Il cinema attraversa il Gargano: Le Vie di Mònde tra Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Foresta Umbra
26 settembre 2026 10:18
La programmazione al Cinema San Michele dal 25 al 30 settembre
23 settembre 2026 06:58
Da Celle di San Vito al film su Lucio Dalla, la sindaca: "Felicissimi per Valentino Aquilano"
20 settembre 2026 06:55
A San Giovanni Rotondo la presentazione dell'inizio delle riprese di “Le Origini”, il docufilm sull'infanzia pugliese di Lucio Dalla
19 settembre 2026 12:46
“Paw Patrol: Missione Dinosauri” e “Amore e incantesimi 2” al Cinema San Michele
17 settembre 2026 06:58
"L'Eterna Domanda" a San Marco in Lamis. Il Freak - music Art Café ospita il documentario sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese
16 settembre 2026 21:18
“Migliori Amiche – Il caso Nadia Roccia”, proiezione speciale a San Giovanni Rotondo
09 settembre 2026 06:57
Manfredonia, al Cinema “Coyote vs Acme” e “The Dog Stars”
08 settembre 2026 06:55
Stefano Simone annuncia l'uscita de "L'Atlante sommerso"
02 settembre 2026 11:48
Sarà Jun Ichikawa a presiedere la giuria della XVI edizione del Foggia Film Festival
02 settembre 2026 10:31
I film più attesi al cinema fino alla fine dell'anno
01 settembre 2026 06:54
Le serie tv più attese dell'autunno 2026
01 settembre 2026 06:33
Oceania al Cinema San Michele
31 agosto 2026 06:49
Insidious al Cinema San Michele
28 agosto 2026 07:00
The Last Duel in programmazione al Cinema di Manfredonia
25 agosto 2026 14:42
Dal 27 agosto al cinema “Migliori amiche”, il documentario sull’omicidio di Nadia Roccia
20 agosto 2026 07:00
Oceania in programmazione al Cinema San Michele
16 agosto 2026 07:10
Prosegue la programmazione di Spider-Man, brand new day al Cinema San Michele
14 agosto 2026 06:56
Alla Green Cave di Monte Sant'Angelo il miracolo de "L'Eterna Domanda"
09 agosto 2026 16:12
Spiderman: Brand new day da domani al Cinema San Michele
06 agosto 2026 06:54
Barbie 2, sequel in bilico: i cachet stellari rallentano il progetto
05 agosto 2026 10:10
"L'Eterna Domanda" di Domenico Rignanese ospite a Radio Tele Padre Pio
03 agosto 2026 12:23
Spiderman: brand new day al Cinema San Michele di Manfredonia
02 agosto 2026 07:03
Continua la programmazione di Odissea al Cinema San Michele
30 luglio 2026 06:59
Intervista all'attore Enrico Lo Verso: il ricordo di Pasquale Squitieri
29 luglio 2026 13:14
"L'Eterna Domanda" vince il premio come Miglior Documentario Emergente al XIX Corto e Cultura Film Festival
27 luglio 2026 06:57
Corto e Cultura Film Festival: bagno di folla e grandi emozioni per il Gran Galà di premiazioni
26 luglio 2026 20:40
Intervista all'attore e regista Massimiliano Gallo
26 luglio 2026 19:35
Tutti i cinema di domani, Luciano Toriello: "L'importanza dei luoghi di socialità"
24 luglio 2026 16:32
Casting sul Gargano: si cerca donna sulla quarantina per ruolo da co-protagonista
23 luglio 2026 12:58
Corto e Cultura Film Festival: il cinema racconta il territorio
22 luglio 2026 15:18
Kaylee Hottle, chi era la giovane attrice di Godzilla morta a 19 anni in un incidente stradale: età, carriera e vita privata
22 luglio 2026 08:47
Chi era Pippo di Marca: età, la carriera e i motivi della tragica morte
21 luglio 2026 16:00
Odissea in programmazione al Cinema San Michele
21 luglio 2026 07:00
Minions & Monster e Obssesion al Cinema San Michele
14 luglio 2026 07:00
Manfredonia riaccende i riflettori sul grande cinema: torna "Corto e Cultura Film Festival"
11 luglio 2026 16:09
In autunno il nuovo film di Stefano Simone
03 luglio 2026 06:53
Cinema San Michele: la programmazione dal 3 al 6 luglio
02 luglio 2026 06:56
"Corto e Cultura Film Festival": tra i cortometraggi selezionati "L'Eterna Domanda" di Domenico Rignanese
01 luglio 2026 14:38
Disclosure Day e Toy Story 5 in programmazione al Cinema San Michele
23 giugno 2026 06:59
Toy Story 5 al Cinema San Michele di Manfredonia
19 giugno 2026 07:00
Esce al cinema "Bentornati al Sud" il sequel del film cult, ufficializzata la data
15 giugno 2026 12:25
Scary Movie e Masters of the Universe al Cinema San Michele
09 giugno 2026 06:58
Backrooms e King Marracash al Cinema San Michele
02 giugno 2026 07:02
Termina la 9a edizione del Festival Mònde: l'annuncio di tutti i vincitori
01 giugno 2026 10:59
Kevin Spacey a Mònde: «Puoi perdere nove anni di vita e carriera, l’importante è rialzarsi con grazia»
30 maggio 2026 17:11
Mònde 2026, la Puglia investe nel cinema che racconta i territori
29 maggio 2026 17:49
Sabato 30 maggio a Mònde – Festa del Cinema sui Cammini, Margherita Buy riceve il Premio Speciale Maria Marcone
29 maggio 2026 14:01
"L'Eterna Domanda": la potenza dell'ascolto che ha spogliato l'anima del Palco in una stanza
25 maggio 2026 17:29
The Mandalorian and Grogu dal fine settimana al Cinema San Michele
24 maggio 2026 07:00
Cinema San Michele, il programma della prossima settimana
20 maggio 2026 06:56
Il Palco in una stanza ospita L'Eterna Domanda, docufilm sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese
18 maggio 2026 14:42
Il due volte premio Oscar Kevin Spacey ospite a Foggia
17 maggio 2026 07:13
Prosegue la programmazione de Il Diavolo veste Prada 2
13 maggio 2026 06:55
Il Diavolo veste Prada 2 da domani al Cinema San Michele
07 maggio 2026 06:59
Manfredonia, Il Diavolo veste Prada al Cinema e con prevendita
03 maggio 2026 07:02
Da Hollywood a Foggia e sul Gargano: workshop di sceneggiatura internazionale
29 aprile 2026 06:38
Il Diavolo veste Prada 2 al Cinema San Michele
28 aprile 2026 06:59
Cinema San Michele, in programmazione Michael
21 aprile 2026 06:59
Il programma del Cinema San Michele da domani
18 aprile 2026 06:59
Cinema di Manfredonia. La programmazione da domenica 19 aprile
14 aprile 2026 06:59
Mònde - Festa del Cinema sui Cammini - costruisce un ponte con Los Angeles
06 aprile 2026 09:00
Manfredonia: cinema e impegno sociale si fondono. Il cast del docufilm "L'Eterna Domanda" e l'associazione "Un Girasole per la Vita" incontrano gli studenti
31 marzo 2026 14:51
La programmazione di Super Mario Galaxy al Cinema San Michele
30 marzo 2026 07:02
La programmazione del Cinema San Michele dal 27 marzo
25 marzo 2026 06:57
Cinema San Michele, il ricco programma della settimana
19 marzo 2026 07:00
Grande successo per "L'Eterna Domanda". Il docufilm conquista il pubblico e tocca le corde dell'anima
18 marzo 2026 16:55
“L’Eterna Domanda”: studenti a confronto tra fragilità e ricerca di senso con la neonata associazione "Un Girasole per la Vita"
17 marzo 2026 16:12
Sacro Cuore - Il suo regno non avrà mai fine al Cinema San Michele
15 marzo 2026 06:53
Foggia conquista Netflix: "Oi Vita Mia" di Pio e Amedeo è il film più visto in Italia
14 marzo 2026 19:56
Oscar 2026: quando vederli e chi sono i candidati
14 marzo 2026 11:12
"Il bene comune" in programmazione al Cinema San Michele di Manfredonia
11 marzo 2026 07:00
Fabio de Luigi e Virginia Raffaele a Foggia per promuovere il loro film
10 marzo 2026 22:26
Jumpers e Rental family al Cinema San Michele di Manfredonia
05 marzo 2026 07:01
Scream 7 e Cime Tempestose al Cinema San Michele
25 febbraio 2026 07:01
Manfredonia conquista la scena internazionale del cinema indipendente
21 febbraio 2026 12:48
"Cime Tempestose" e "Goat" al Cinema San Michele
19 febbraio 2026 06:54
Cime tempestose, il marketing sta rovinando la letteratura?
18 febbraio 2026 15:01
Il programma del Cinema San Michele di Manfredonia da venerdì 13 febbraio
12 febbraio 2026 07:00
Dov'è girato Cime Tempestose: il nuovo film con Jacob Elordi e Margot Robbie
11 febbraio 2026 23:30
Monte Sant'Angelo apre i casting a un nuovo progetto audiovisivo
05 febbraio 2026 14:01
Le cose non dette al Cinema San Michele
04 febbraio 2026 07:00
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