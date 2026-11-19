Javier Martinez mostra i muscoli: simpatico siparietto con un ex gieffino

L'ex pallavolista argentino si è reso protagonista di un simpatico siparietto con un ex concorrente del Grande fratello.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione mediatica ad ormai due anni dall'entrata al Grande fratello. Un'esperienza, quella all'interno della casa più spiata d'Italia, che ha visto l'ex pallavolista argentino della Terni volley academy stringere importanti rapporti d'amicizia. In queste ore, l'uomo si è reso protagonista di un divertente siparietto con un ex gieffino che ha condiviso con lui il percorso nel reality show. Si tratta di Mattia Fumagalli, il quale ha pubblicato una storia su Instagram in cui si trova in una palestra di Lecco insieme a Javier Martinez. Nel filmato si vede il maestro di sci inquadrare il compagno di Helena Prestes mentre fa alcuni esercizi con su scritto il seguente commento: "Topperie avete fatto le brave? Che sta arrivando Babbo Natale", facendo forse riferimento al maglietta rossa indossata dall'amico.

Javier Martinez in palestra con Mattia Fumagalli

L'ex pallavolista argentino della Terni volley academy ha mostrato i muscoli. L'uomo ha condiviso alcuni momenti in palestra insieme a Mattia Fumagalli, col quale ha approfondito il rapporto in seguito all'esperienza fatta insieme al Grande fratello. Javier Martinez continua a tenersi in forma nonostante abbia posto fine alla sua carriera nella pallavolo. L'uomo ha annunciato di star provando a diventare attore, tanto da aver iniziato a studiare recitazione presso una scuola di teatro di Milano.