Uomini e donne anticipazioni: Tina Cipollari sfiora la rissa con una dama, cos'è accaduto

Venerdì 20 novembre si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne dove grande protagonista è stata nuovamente Tina Cipollari.

Venerdì 20 novembre si è registrata negli studi Elios di Cinecittà in Roma una nuova puntata di Uomini e donne dove sono accaduti diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l'attenzione del pubblico presente in sala. Stando a quando riportato dal portale Isa & Chia si apprende che Tina Cipollari è tornata ad essere l'assoluta protagonista. L'opinionista viterbese ha dato vita ad un nuovo scontro acceso dopo la rissa avuta con Alessandra Mussolini. Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che tutto è iniziato quando Marina ha attaccato tutti i cavalieri del trono over. Maria De Filippi, a questo punto, ha dato la parola a Mario, con il quale la dama ha avuto un fortissimo scontro. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno preso le parti dell'uomo dagli attacchi di Marina.

Anticipazioni Uomini e donne: Tina Cipollari sfiora lo scontro fisico con Marina

Dalle anticipazioni di Uomini e donne riguardanti l'ultima registrazione si apprende che nello scontro tra Marina e Mario è intervenuta l'opinionista viterbese. Quest'ultima ha sfiorato lo scontro fisico con la dama, che in precedenza aveva sbattuto delle sedie. Da segnalare inoltre che Tina Cipollari si è trovata in sintonia con alcune opinione elargiti da Alessandra Mussolini. Le due donne sembrano aver sotterrato l'ascia di guerra dopo lo rissa di cui si erano rese protagoniste.