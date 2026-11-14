Alex Belli contro gli autori del Gf Vip: cos’è successo dopo la diretta

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Ieri 13 novembre Canale 5 ha mandato in onda una nuova puntata del Gf Vip che è stata seguita da oltre 1 milione e 300 mila telespettatori per uno share del 13%. Numeri comunque troppo bassi per contrastare la concorrenza di Rai 1 dove andava in onda The Voice Senior che è stato seguito da oltre 3 milioni di utenti. Tra i protagonisti dell’ultima diretta c’è stato Alex Belli. Nei giorni scorsi, l’ex attore di Centovetrine era tornato all’interno della Casa per aprire il Gf Bistrot. In questa circostanza, l’uomo si era immedesimato come chef del ristorante mentre i concorrenti come suoi aiutanti. Ilary Blasi ha quindi mandato un video dove Alex Belli sfiorava la rissa con Alessandro Roncaccia. Quest’ultimo aveva accusato l’attore di essere un incompetente, suscitando la reazione rabbiosa dell’ex concorrente del Gf Vip.

Alex Belli attacca gli autori dopo l’ultima puntata del Gf Vip

Nel corso dell’ultima diretta, Ilary Blasi ha criticato aspramente il comportamento di Alex Belli, ritenendolo esagerato. La conduttrice ha infatti condannato il modo con cui l’ex attore ha parlato sia agli inquilini ma soprattutto ad Alessandro Roncaccia durante la serata del Gf Bistrot. L’ex attore ha quindi deciso di porgere le scuse al ragazzo. Finita qui? No, perché l’uomo l’ha pubblicato un post su X subito dopo la puntata del Gf Vip. Il marito di Delia ha scritto un messaggio dove sembra attaccare gli autori del reality show: “Sono tornato per costruire, un gioco, e per portarlo avanti..Alla fine, mi sono ritrovato a giustificare un ruolo che mi era stato affidato. Ora servo l’ultima portata: L’OBLIO. Questa volta è la mia scelta. THIS IS NOT MY GAME. GAME OVER.”. L’uomo ci sarà nella prossima puntata del programma? Staremo a vedere…

Alex Belli e Alessandro Roncaccia (Screen Mediaset Infinity)