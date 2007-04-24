Notizie San Marco in Lamis
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San Marco in Lamis, sequestro di persona e rapina: autori in fuga per l'intervento dei Carabinieri
12 novembre 2026 14:55
Michele Pirro da San Marco in Lamis vince l'undicesima edizione di "Panettone senza confini"
11 novembre 2026 18:03
Virtus Sammarco, parlano Cristofaro e Villani
06 novembre 2026 12:33
Focolai di Carbonchio ematico a San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis
28 ottobre 2026 16:28
San Marco in Lamis, creazione d’impresa e ricerca del lavoro con i laboratori di Punti Cardinali
16 ottobre 2026 06:55
A San Marco in Lamis tornano “Joje jè Gnenzante” e i Sapori d’Autunno
14 ottobre 2026 06:55
Virtus Sammarco, si riparte con entusiasmo!
05 ottobre 2026 14:37
"L'Eterna Domanda" a San Marco in Lamis: l'eco emotiva oltre la proiezione
26 settembre 2026 18:14
Festa di San Matteo: il programma nel Convento nel cuore del Gargano
21 settembre 2026 06:53
Settembre, il mio viaggio a San Matteo ricordando i miei antenati
18 settembre 2026 07:00
"L'Eterna Domanda" a San Marco in Lamis. Il Freak - music Art Café ospita il documentario sul senso della vita del regista ventenne Domenico Rignanese
16 settembre 2026 21:18
Il Festival "Gargano Vivo" si sposta nei luoghi dello spirito: al via il "Cammino dell’Anima" tra Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis
16 settembre 2026 06:58
AQP: Rottura improvvisa e imprevedibile di una condotta idrica in agro di San Marco in Lamis
11 settembre 2026 09:21
Festa Patronale San Marco in Lamis: ospiti Il Giardino dei Semplici e i Gemelli Diversi
07 settembre 2026 07:00
Devozione a San Matteo a settembre
05 settembre 2026 08:28
Borgo Celano: Parco dei Dinosauri perfettamente funzionante
20 agosto 2026 23:15
Domato l'incendio al Parco dei Dinosauri di Borgo Celano: danni contenuti
20 agosto 2026 17:51
Incendio al Parco dei Dinosauri di Borgo Celano
20 agosto 2026 15:19
San Marco in Lamis, furto aggravato di autovettura: due arresti da parte dei Carabinieri
18 agosto 2026 09:20
Pellegrinaggio a San Matteo
13 agosto 2026 14:01
Truffa del falso carabiniere: arrestato napoletano a San Marco in Lamis
13 agosto 2026 07:46
San Marco in Lamis, l’Auser accusa: «il Comune e il Consorzio si sono appropriati del nostro Campo Estivo. Vogliamo chiarezza sul Centro Polivalente e sulla pubblicazione di foto dei bambini»
07 agosto 2026 06:49
A Borgo Celano l'undicesima edizione di BorgoRock
01 agosto 2026 06:46
San Marco in Lamis, il 4 agosto laboratorio su competenze e lavoro con Punti Cardinali
01 agosto 2026 06:43
Borgo Talent 2026: Cannone, Spano e Citoli vincono la nona edizione del Talent del Gargano
28 luglio 2026 06:23
Concerto al tramonto al Convento Santuario di San Matteo Apostolo organizzato dalla BCC
26 luglio 2026 06:56
Concerto al tramonto al Convento Santuario di San Matteo Apostolo organizzato dalla BCC San Giovanni Rotondo
17 luglio 2026 06:58
I concorrenti di Borgo Talent 2026
15 luglio 2026 10:19
Incrocio San Matteo, completati anche gli interventi della Provincia. Soddisfazione Cera
10 luglio 2026 18:58
San Marco in Lamis, lavoro e formazione con i laboratori di Punti Cardinali
09 luglio 2026 06:36
Borgo Talent 2026 torna con la 9a edizione a Borgo Celano
07 luglio 2026 07:46
San Marco in Lamis, “Orienta in Progress”: laboratori per promuovere lavoro e formazione
01 luglio 2026 10:23
Dal 4 luglio al via Pagine d'Autore a San Marco in Lamis, VIII edizione
01 luglio 2026 06:59
Torna Borgo Rock a Borgo Celano
28 giugno 2026 06:54
"Sciacalli e soffiatori d'odio": il PD di San Marco in Lamis difende Merla
18 giugno 2026 10:53
"La Svolta" torna all'attacco: «Starace ha lasciato l'incarico, Merla faccia altrettanto»
18 giugno 2026 07:44
Anche per il San Marco si riducono le possibilità di ripescaggio in Eccellenza. La società non demorde: "Già al lavoro"
18 giugno 2026 06:58
Grani futuri: eventi a San Marco in Lamis e Mattinata
16 giugno 2026 06:55
San Marco in Lamis, lo zampognaro e le tre fate: una favola ermetica che nasconde tradizioni millenarie
07 giugno 2026 07:00
Acquedotto, rottura sulla condotta adduttrice di San Marco in Lamis
04 giugno 2026 15:04
Gargano: Cercatore di funghi cade e si infortuna, salvato dai Carabinieri, trasportato a spalla per un km.
29 maggio 2026 09:32
SuperEnalotto, sfiorato il Jackpot a San Marco in Lamis, vinti oltre 73mila euro
19 maggio 2026 10:23
Tequila & Montepulciano Band in Concerto a San Marco in Lamis
22 aprile 2026 06:57
Borgo Talent 2026: al via alle iscrizioni della nona edizione dal 24 al 26 Luglio a Borgo Celano
16 aprile 2026 06:50
Le suggestive Fracchie di San Marco in Lamis
04 aprile 2026 11:54
Le Fracchie di San Marco in Lamis. Il fuoco della devozione
29 marzo 2026 07:00
ASD San Marco: "Utile mandare ragazzi ai raduni selettivi delle rappresentative?". Il caso del giovane De Cata
28 marzo 2026 06:50
San Marco in Lamis traccia la rotta: al via il progetto “Orienta in progress” nell’ambito di Punti Cardinali For Work
21 marzo 2026 06:51
Assolti dall'accusa di violenza sessuale, "Impegno Donna": "Non possiamo considerare questa vicenda chiusa"
03 marzo 2026 10:07
Incidente nella notte a San Marco in Lamis: auto fuori strada sulla Statale 272
08 febbraio 2026 13:58
Protesta silenziosa a San Marco in Lamis delle socie Auser: "al freddo, al gelo e con i cappotti facciamo attività nella palestra pubblica"
17 gennaio 2026 09:44
Lavori per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di San Marco in Lamis
09 gennaio 2026 14:11
Arriva la Neve a Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo e sui Monti dauni
07 gennaio 2026 23:43
Scuole chiuse a San Marco in Lamis per Neve
07 gennaio 2026 23:11
Forno Sammarco è stato inserito dal Gambero Rosso tra i migliori lievitisti italiani degli ultimi dieci anni
16 dicembre 2025 12:34
Natale in grotta in Valle della Monaca
13 dicembre 2025 06:55
Nasce "Capitanata Spirituale", siglato partenariato tra i Comuni di Lucera, Foggia, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis
28 novembre 2025 14:24
Il 27 novembre 2025 a San Marco in Lamis “Sulla Via Francigena della Montagna del Sole”
26 novembre 2025 06:50
Attivazione di urgenza del servizio di collegamento tra il comune di San Marco in Lamis e il Riuniti di Foggia
29 ottobre 2025 17:50
Nasce l'asilo completamente in legno, grazie a Gelsomino Edilizia di Manfredonia, il progetto a San Marco in Lamis
13 ottobre 2025 17:05
ASL Foggia, "Abusi e maltrattamenti sulle donne": convegno a San Marco in Lamis
01 ottobre 2025 14:23
Marcia della Pace a San Matteo, nel comune di San Marco in Lamis
28 settembre 2025 07:03
A San Marco in Lamis la celebrazione della Santa Messa di San Matteo, Santo Patrono della Guardia di Finanza
25 settembre 2025 09:25
Storia del piccolo Matteo in pellegrinaggio con la famiglia a San Marco in Lamis negli anni '30
21 settembre 2025 06:50
Il "Cammino dei Due Conventi" torna per la sua quarta edizione: unisce natura e spiritualità tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo
16 settembre 2025 15:26
"Settembre, era il mese del pellegrinaggio a San Matteo"
06 settembre 2025 06:43
In ricordo di Luigi e Aurelio Luciani
03 agosto 2025 07:00
Brucia ancora San Giovanni Rotondo: aggiornamento incendio Monte Castellana
25 luglio 2025 07:38
Borgorock sabato 9 agosto a Borgo Celano
23 luglio 2025 06:49
Sanmarkè Fest, archiviata la prima edizione
22 luglio 2025 06:53
Sanmarkè Fest, pronti via! Grande successo di pubblico per la serata d'apertura
17 luglio 2025 19:03
"Da inizio estate, era il mese del pellegrinaggio a San Matteo"
12 luglio 2025 06:39
Sanmarkè Fest, al via la cinque giorni a San Marco in Lamis
02 luglio 2025 06:55
Il generale Vannacci a San Marco in Lamis, presenti circa 2 mila persone
26 giugno 2025 11:28
Il Generale Vannacci infiamma la Piazza di San Marco in Lamis: "Serata che resterà nella storia"
26 giugno 2025 09:27
Grande attesa per l'arrivo di Vannacci a San Marco in Lamis, Cera: "Il 25, la sua presenza ci onora, già numerose le adesioni"
23 giugno 2025 10:50
Inaugurata la tre giorni di "Grani Futuri"
21 giugno 2025 20:02
Puglia, dal 21 al 23 giugno l’evento internazionale del pane a San Marco in Lamis
19 giugno 2025 06:57
San Marco in Lamis, è venuta a mancare Zia Maria, l’anima gentile di Forno Sammarco
16 giugno 2025 22:47
Dal pancotto contest alla nuova rotta turistica: Grani Futuri a San Marco in Lamis
02 giugno 2025 11:49
"Il pane della speranza", Grani Futuri 2025 costruisce ponti tra sacralità e futuro
29 maggio 2025 12:46
San Marco in Lamis: eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per assalto a sportello ATM con esplosivo
20 maggio 2025 09:25
Borgo Celano, inaugurata la nuova piazza "Teatro del Borgo"
12 maggio 2025 06:11
La fracchia dei sammarchesi nel mondo
12 aprile 2025 06:46
San Marco in Lamis, recisa una fracchia: "Gesto brutto"
10 aprile 2025 11:15
Torna “La fracchia dei sammarchesi nel mondo”
08 aprile 2025 06:50
Il programma della Settimana Santa a San Marco in Lamis
06 aprile 2025 07:00
"Immigrati, l'occasione sprecata: buttati 200 milioni per le baraccopoli", il servizio a Manfredonia ed in Capitanata di Fuori dal Coro
03 aprile 2025 11:58
La Coppa Italia di Promozione Pugliese a San Marco in Lamis
27 marzo 2025 23:08
Truffa ai danni di una anziana: arresto per una 62enne
15 marzo 2025 11:44
Trekking della Fajarama e Convento di San Matteo Apostolo
13 marzo 2025 13:48
La Asl Foggia porta la sanità direttamente a casa dei pazienti
12 marzo 2025 14:03
San Marco in Lamis, Napoleone Cera passa alla Lega. Ecco la foto con Salvini
20 febbraio 2025 11:24
Approvato il progetto esecutivo dell’Ospedale di Comunità di San Marco in Lamis
31 gennaio 2025 09:22
“Gargano Slow, tra borghi e tradizioni, magia e avventura”
04 gennaio 2025 09:27
Cerignola e San Marco in Lamis, truffe in danno di anziani: due arresti dei Carabinieri
19 dicembre 2024 10:47
San Marco in Lamis, nuovo incidente mortale sulla SS272. Cera: "Ora basta"
16 dicembre 2024 14:49
Natale in Grotta a San Marco in Lamis
11 dicembre 2024 06:55
Inaugurazione del primo progetto di pet therapy per bambini con autismo in provincia di Foggia
10 dicembre 2024 10:19
Cafè Noir di San Marco in Lamis ed il panettone dedicato al figlio scomparso in un incidente
26 novembre 2024 19:35
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