Manfredonia, errore Tari. AgiAMO su accertamento della responsabilità e la C&C Srl Manfredonia, errore Tari. AgiAMO su accertamento della responsabilità e la C&C SrlERRORE TARI, AgiAMO: “I cittadini meritano equità, giustizia, e accertamento delle responsabilità”La questione del... 14 novembre 2026 16:05

Manfredonia, comunicato della Coalizione La Marca: "Sulla Tari la politica si assume le sue responsabilità" Manfredonia, comunicato della Coalizione La Marca: "Sulla Tari la politica si assume le sue responsabilità"La delibera approvata dal Consiglio comunale nell’ultima seduta segna un punto di chiarezza p... 14 novembre 2026 15:48

Manfredonia, Movimento 5 Stelle: “Bene la rettifica delle tariffe Tari” MANFREDONIA, MOVIMENTO 5 STELLE: BENE LA RETTIFICA DELLE TARIFFE TARI.ORA BISOGNA ACCERTARE LE RESPONSABILITÀUn punto deve essere chiaro: correggere le tariffe TARI era un atto dovuto da parte dell’Am... 14 novembre 2026 13:12

Differenze Tari a Manfredonia, Città Protagonista: "Smontata la narrazione autoassolutoria dell'Amministrazione Comunale" Differenze Tari a Manfredonia, Città Protagonista: "Smontata la narrazione autoassolutoria dell'Amministrazione Comunale"DIFFERENZE TARI IN CONSIGLIO PERCHÉ IL RITARDO STAVA DIVENTANDO UN PROBLEMA PER... 14 novembre 2026 09:50

Vincenzo Di Staso: “A Manfredonia c’era una volta il Consiglio Comunale” Vincenzo Di Staso: “A Manfredonia c’era una volta il Consiglio Comunale”Venerdì 6 novembre 2026 alle 21:30 ricevo la convocazione della seduta del 13 novembre 2026: tra gli ordini del giorno anche la... 14 novembre 2026 07:07

Manfredonia, Giuseppe Marasco nuovo coordinatore di Italia Domani - Marco Rizzo GIUSEPPE MARASCO NOMINATO COORDINATORE PROVINCIALE DI FOGGIA DI ITALIA DOMANI - Marco RizzoCon atto del 13 novembre 2026, a firma dell'Avv. Davide Francesco Colucci, Segretario Regionale Puglia, il Co... 13 novembre 2026 09:50

Manfredonia, Schiavone: "Cinque nuove opere nel piano triennale 2026-2028" Manfredonia, Schiavone: "Cinque nuove opere nel piano triennale 2026-2028"C’è grande soddisfazione per l’approvazione in Consiglio comunale dell’aggiornamento del Piano triennale dei lavori pubblici,... 13 novembre 2026 07:37

Manfredonia, La Marca: "Tari, approvato provvedimento delicato e importante" Manfredonia, La Marca: "Tari, approvato provvedimento delicato e importante"Care concittadine, cari concittadini,in consiglio comunale abbiamo appena approvato un provvedimento molto delicato e import... 12 novembre 2026 22:20

Manfredonia. Caregiver familiari, pubblicata la graduatoria per il contributo una tantum da 500 euro MANFREDONIA. CAREGIVER FAMILIARI, PUBBLICATA LA GRADUATORIA PER IL CONTRIBUTO UNA TANTUM DA 500 EUROÈ stata pubblicata la graduatoria per l'assegnazione del contributo di 500 euro destinato ai caregiv... 12 novembre 2026 10:45

Manfredonia, Schiavone replica a Galli sul campetto di Via Orto Sdanga L'ONNIPOTENZA APPARTIENE AL REGNO DEI CIELI, NON ALLA POLITICA!Manfredonia - Leggo che un consigliere comunale di opposizione mi ha simpaticamente definito "Assessore onnipotente". Lo ringrazio per l'... 12 novembre 2026 07:14

Manfredonia, Galli: "Tra le tenebre del campetto di Via Orto Sdanga" Manfredonia, Galli: "Tra le tenebre del campetto di Via Orto Sdanga"TRA LE TENEBRE DEL CAMPETTO DI VIA ORTO SDANGA. LE ENNESIME OPERE E PROMESSE INCOMPIUTE DELL’AMMINISTRAZIONE LA MARCAEra il principi... 11 novembre 2026 14:04

Manfredonia, Tari: “Finalmente convocato il Consiglio Comunale” TARI, DOPO MESI DI SILENZI E RINVII IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE FINALMENTE CONVOCATO: MA I CITTADINI MERITANO ANCORA MOLTE RISPOSTEDopo mesi di attesa, polemiche e richieste rimaste senza riscontro, i... 11 novembre 2026 08:20

Manfredonia, consiglio comunale per il 12 novembre Manfredonia, consiglio comunale per il 12 novembreSi comunica che il giorno 12 Novembre 2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale, in seduta... 11 novembre 2026 07:00

Manfredonia, 80mila euro per le famiglie numerose Manfredonia, 80mila euro per le famiglie numeroseL'Amministrazione comunale di Manfredonia destina 80mila euro di risorse comunali al sostegno delle famiglie numerose, attraverso una misura economica... 09 novembre 2026 17:29

Manfredonia, Basta: “Politica locale allo sbando, l’opposizione fa il regalo alla maggioranza” IL RE È NUDO!​Politica locale allo sbando: quando l'opposizione fa il regalo alla maggioranza​Quello a cui abbiamo assistito nell'ultimo consiglio comunale ha del surreale. La cronaca racconta di una... 07 novembre 2026 10:22

Manfredonia, è scontro politico tra presenze ed assenze in Consiglio Comunale. Galli: "La maggioranza si regge sul nulla" Manfredonia, è scontro politico tra presenze ed assenze in Consiglio ComunaleAttacco e contrattacco: scontro politico a Manfredonia tra assenze e presenze in Consiglio Comunale.A seguito di un post di... 07 novembre 2026 07:57

Manfredonia conferisce la cittadinanza onoraria a Florian Lettl e Franco Troiano Manfredonia conferisce la cittadinanza onoraria a Florian Lettl e Franco TroianoIl Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria ai Maestri Florian Lettl e... 07 novembre 2026 07:00

Delle Rose: “Dagli slogan ai fatti concreti, rotta chiara per il rilancio di Manfredonia” DIGNITÀ AL LAVORO E SERVIZI PIÙ FORTI: DAGLI SLOGAN AI FATTI CONCRETI!​Oggi portiamo in Consiglio Comunale una variazione di bilancio fondamentale per il futuro di Manfredonia: non un semplice eserciz... 06 novembre 2026 20:52

Manfredonia, dalle 15 diretta streaming del Consiglio Comunale Manfredonia, dalle 15 diretta streaming del Consiglio ComunaleSi comunica che il giorno 6 Novembre 2026 alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale... 06 novembre 2026 06:52