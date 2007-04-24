Dmo della Capitanata, un ritardo ingiustificabile
A rischio opportunità promozionali e risorse finanziarie
Attualità Manfredonia
Disabilità e non autosufficienza: tre nuove misure regionali
DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA: TRE NUOVE MISURE REGIONALI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIEL’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta informa la...
16 novembre 2026 12:37
Al San Camillo di Manfredonia impiantato pacemaker senza fili
Ospedale San Camillo de Lellis a Manfredonia. Cardiologia, impiantato pacemaker senza fili dopo una complicanza infettivaUna complicanza infettiva a carico di un pacemaker tradizionale e la necessità...
16 novembre 2026 12:22
Manfredonia, allarme bomba a scuola: bimbi fatti evacuare
Manfredonia, allarme bomba a scuola: bimbi fatti evacuareManfredonia - Nuovo allarme bomba nelle scuole di Manfredonia. Ad essere evacuati, questa volta, gli alunni della San Giovanni Bosco e della Gi...
16 novembre 2026 12:17
Per la nuova apertura di Manfredonia, McDonald’s è alla ricerca di 40 persone
McDonald’s apre un nuovo ristorante a Manfredonia,presso il Centro Commerciale GarganoSono 40 i posti di lavoroAperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno al McDonald’s J...
16 novembre 2026 10:44
Guida Michelin, Gargano e Manfredonia protagonisti
Guida Michelin, Gargano e Manfredonia protagonistiLa Guida Michelin 2027 ha premiato, ancora una volta, Manfredonia ed il Gargano selezionando dei ristoranti senza stella.Tra i ristoranti selezionati:...
16 novembre 2026 07:01
Manfredonia, brutto incidente in centro
Manfredonia, brutto incidente in centroUn brutto incidente, poco fa, in primo centro a Manfredonia, all’angolo tra Via Fieramosca e Via Tribuna. Un’Audi bianca ed una Mercedes nera si sono scontrate a...
15 novembre 2026 22:58
Manfredonia, l'insediamento di Coppa Nevigata e la più antica produzione di porpora in Italia
L’INSEDIAMENTO DI COPPA NEVIGATA E LA PIÙ ANTICA PRODUZIONE DI PORPORA IN ITALIA.Un vecchio detto, assai abusato, recita: ‘Nessuno è profeta in patria’. Questo per dire che molto spesso non siamo cons...
15 novembre 2026 07:03
Manfredonia, dal lampionaio all'elettricità
Manfredonia, dal lampionaio all'elettricitàdi Manfredonia RicordiUn tempo, le notti di Manfredonia erano avvolte da un'oscurità interrotta solo dal chiarore incerto dei lampioni a petrolio. Non c’eran...
15 novembre 2026 07:00
Parliamo Manfredoniano: "Trappüte"
Parliamo Manfredoniano: "Trappüte"Trappüte s.m. = Trappeto, Frantoio olearioL’etimo di trappüte è antico e viene tuttora usato nell’Italia centro-meridionale.Dice la inesauribile Treccani:«Trappéto (o...
15 novembre 2026 07:00
A Manfredonia una mattinata di emozioni con Pasquale Guadagno
A Manfredonia una mattinata di emozioni con Pasquale GuadagnoVenerdì mattina, nell'Auditorium "Cristanziano Serricchio" di Palazzo dei Celestini, abbiamo vissuto un incontro intenso, emozionante, a tr...
14 novembre 2026 11:56
Storia di Manfredonia. La scuola di ieri e di oggi
STORIA DI MANFREDONIA. La Scuola di ieri e di oggiA cura del Cav. Michelarcangelo SIMONERitorno su questo argomento per parlarvi della differenza della scuola di ieri e quella di oggi. La scuola di og...
14 novembre 2026 07:00
Manfredonia Ricordi: "La reganata di Comare Sipontina"
LA REGANATA DI COMARE SIPONTINAdi Manfredonia RicordiC’erano una volta le case con le porte socchiuse, il profumo del caffè che usciva dai cortili all'alba e un rispetto per i vicini che valeva più di...
14 novembre 2026 07:00
Manfredonia, pubblicato l'avviso per i contributi economici per le famiglie numerose
Manfredonia, pubblicato l'avviso per i contributi economici per le famiglie numeroseÈ ufficialmente possibile presentare domanda per accedere ai contributi destinati alle famiglie di Manfredonia con a...
13 novembre 2026 18:00
Teatro Lucio Dalla, gli Apocrifi hanno già sconfinato
Il Teatro Comunale Lucio Dalla di Manfredonia è ripartito con Sconfina, la nuova stagione di prosa della Bottega degli Apocrifi.
13 novembre 2026 17:13
Scuole foggiane premiate con Digi e Lode: c'è anche la Croce di Manfredonia
Scuole foggiane premiate con Digi e Lode: c'è anche la Croce di ManfredoniaQuesta mattina premiate con l’iniziativa del Gruppo Hera 3 scuole primarie di Foggia, Manfredonia e San Severo. Per ognuna 2....
13 novembre 2026 16:27
Starace: "In nome di Giusy Potenza possiamo fare informazione"
Starace: "In nome di Giusy Potenza possiamo fare informazione"«In nome di Giusy possiamo fare informazione, soprattutto nei confronti dei giovani, e insegnare ai ragazzi e alle ragazze il rispetto», s...
13 novembre 2026 12:14
22 anni fa a Manfredonia l'omicidio di Giusy Potenza
22 anni fa a Manfredonia l'omicidio di Giusy PotenzaNella notte tra il 12 ed il 13 novembre 2004 Giusy Potenza, una ragazzina di appena 15 anni, fu ritrovata morta su una scogliera non lontano dal cen...
12 novembre 2026 14:31
Manfredonia, ecco le prime immagini della vettura di Giuseppe Troiano Jr
ECCO LE PRIME IMMAGINI DELLA VETTURA DI GIUSEPPE TROIANO JR.GAREGGERA’ NEL PROSSIMO WEEKEND A MONZA COL NUMERO 31.Ecco le prime immagini della Škoda Fabia Rally2 con cui Giuseppe Troiano Jr. è pronto...
12 novembre 2026 12:09
Manfredonia, la misteriosa Madonna bambina e i segreti di Santa Chiara
Manfredonia, la misteriosa Madonna bambina e i segreti di Santa ChiaraC'è una storia, tra le tante custodite dalla nostra Manfredonia, che continua ad affascinarmi. È la storia di una Madonna Bambina...
12 novembre 2026 10:40
Manfredonia, Action pronto all'apertura: c'è una data
Manfredonia, Action pronto all'apertura: c'è una dataMANFREDONIA- E' ormai in fase di allestimento il negozio Action a Manfredonia che dovrebbe aprire i battenti il prossimo 28 novembre.In queste ore...
12 novembre 2026 09:42