Disabilità e non autosufficienza: tre nuove misure regionali

DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA: TRE NUOVE MISURE REGIONALI A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIEL’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta informa la...

16 novembre 2026 12:37