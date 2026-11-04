Affari tuoi, doccia gelata per Stefano De Martino: il motivo

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Affari tuoi è tra i programmi più seguiti della televisione italiana. Sono oltre 3 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono Stefano De Martino alle prese coi pacchisti. In queste ore, i piani alti di Viale Mazzini hanno annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda del gioco dei pacchi. In particolare, il programma salterà due appuntamenti nel mese di novembre. Affari tuoi non andrà in onda il 12 e 15 novembre per permettere a Rai 1 di trasmettere le partite della Nazionale Italiana di calcio alle prese con la Nations League.

Affari tuoi si ferma il 12 e 15 novembre

Doccia gelata per Stefano De Martino e tutti i fans di Affari tuoi. Il gioco dei pacchi non verrà trasmesso il 12 e 15 novembre a causa della Nazionale Italiana di calcio che disputerà due partite contro il Belgio e la Francia. Il programma non è nuovo a subire stop del genere. Anche nel mese di ottobre, il conduttore napoletano insieme a tutta la sua squadra erano rimasti fermi per permettere la messa in onda dei match degli azzurri validi per il girone di Nations League. Nel frattempo, il gioco dei pacchi continua a macinare ascolti, riuscendo ad eguagliare la concorrenza di Canale 5 dove viene trasmessa La ruota della fortuna.